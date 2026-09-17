‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el salvado de HOY, jueves 17 de septiembre? ¡La guerra continúa!

Tras una controversial segunda Asamblea, los nominados de ‘La granja VIP 2026’ tendrán la oportunidad de luchar por la ‘Salvación’ este jueves 17 de septiembre. El ganador no solo saldrá de la placa, sino que también podrá salvar a alguien más e intercambiarlo por otro granjero en el temido ‘viernes de Traición’. Te contamos los detalles.

No te pierdas: ¿Kunno sufrió un ataque de ansiedad en La granja VIP? Esto se sabe de su estado de salud

La granja VIP 2026 está en su segunda semana / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado lunes 14 de septiembre, se leyó el legado de ‘la Coreañera’, primera eliminada de ‘La granja VIP 2026’. La creadora de contenido nominó directamente a Manelyk González. Su argumento fue que su excompañera de reality había sido muy grosera con algunos participantes, principalmente con María Karunna.

Al día siguiente, Pascal, como capataz de la semana, mandó a Rafa Mercadante al famoso ‘Duelo’. Su contrincante fue Azalia, quien fue seleccionada por el público. Al perder el enfrentamiento, esta última subió a la placa.

En el miércoles de Asamblea, los granjeros votaron por Niurka y Mónica Escobedo. En tanto que Mane, al ganar el ‘Huevo de oro’, nominó directamente a Kevyn Contreras. Finalmente, así es como quedó la tabla de nominación:

Manelyk González

Niurka Marcos

Azalia

Mónica Escobedo

Kevyn Contreras

Todavía no hay nada escrito. Será hasta el próximo viernes 18 de septiembre que la placa quedará definida, pues el salvado de la semana podrá sacar a alguien y meter a otra persona. En redes sociales se especula que Mónica podría ser la siguiente eliminada, en caso de que siga en riesgo.

Lee: La granja VIP 2026: ¿Descuido de producción habría exhibió al presunto ganador? “Uno de sus familiares FILTRÓ”

Polémica en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito en ‘La granja VIP 2026’?

El proceso para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP 2026’ es relativamente sencillo. Solo hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota/

Repartir tus diez votos disponibles entre el o granjeros favoritos que quieras apoyar (puedes desbloquear más votos viendo videos cortos o respondiendo encuestas)

Dar clic en la opción ‘Enviar votos’ y listo

Cabe resaltar que el participante que entra en la placa en el ‘viernes de Traición’ obtiene los votos que tuvo hasta ese momento el granjero que fue salvado.

Nominados de la segunda semana en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este fue el nominado salvado de ‘La granja VIP 2026’ HOY, jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, se llevará a cabo el juego por la ‘Salvación’ en ‘La granja VIP 2026’. Comenzará a las 8:30 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus, aplicación de streaming en la que también se puede ver la transmisión 24/7.

Al inicio de la gala, el conductor dio a conocer que María Karunna también entraría a la placa de nominación debido a que, en varias ocasiones, ha roto las reglas. La cantante se ha quitado el micrófono muchas veces, a pesar de que le han indicado que no lo haga.

También se anunció que, por decisión de los participantes, dos nominados no jugarán por la salvación. Tras una intensa deliberación, se confirmó que Kevyn y Mónica no estarán en la dinámica.

Al final, la ganadora de la salvación fue Azalia, por lo que ya no está en riesgo. Mañana dará a conocer a qué nominado saca de la tabla y a qué granjero mete en su lugar. Los fans consideran que ayudará a Manelyk.

Hasta ahora, la tabla está de la siguiente manera:



Manelyk González

Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

Niurka Marcos

María Karunna

Mira: ¿Niurka se va de ‘La granja VIP 2026’? Granjeros ventilan que ya está haciendo sus maletas: “No aguanta”