¿Kunno sufrió un ataque de ansiedad en La granja VIP? Esto se sabe de su estado de salud

La tensión en La granja VIP segunda temporada sigue cobrando factura entre los participantes. Ahora fue Kunno quien preocupó a los espectadores luego de ser captado llorando a solas tras una complicada gala de nominación. Aunque el influencer recibió el apoyo del público y evitó un escenario más complicado dentro del reality, las emociones terminaron por rebasarlo y dejó ver uno de sus momentos más vulnerables desde que comenzó la competencia.

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Kunno / Redes sociales

¿Qué pasó con Kunno en La granja VIP Segunda Temporada?

La noche comenzó con una de las dinámicas más tensas de La granja VIP segunda temporada, cuando el conductor de La granja anunció a los participantes que habían sido elegidos por la audiencia para ingresar a la zona de riesgo.

Los nombres seleccionados fueron Azalia, María Karunna y Kunno, quienes se sumaron a una complicada lista de participantes comprometidos dentro de la competencia. Aunque la noticia impactó al creador de contenido, éste decidió mantenerse en calma frente a sus compañeros.

Más tarde, durante la gala, las actividades continuaron con normalidad. Sin embargo, la incertidumbre por las votaciones y la presión del encierro comenzaron a hacerse evidentes en varios habitantes, especialmente en Kunno.

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¿Por qué Kunno rompió en llanto después de ser salvado por el público?

Horas después se reveló que el público había decidido respaldar a Kunno, otorgándole una importante ventaja dentro de la dinámica y alejándolo de un escenario aún más delicado.

Lo que sorprendió fue que, pese a recibir el apoyo de los televidentes, el influencer no pudo contener las emociones. Una vez terminada la transmisión, abandonó la zona común y se dirigió completamente solo al área de vestidores.

Ahí, lejos de sus compañeros, terminó por derrumbarse emocionalmente. Las cámaras captaron el momento y rápidamente encendieron las alarmas entre los seguidores del reality, quienes comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con el estado anímico del participante.

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¿Qué dijeron los conductores sobre el estado emocional de Kunno?

Durante la transmisión en vivo, los conductores reaccionaron a las imágenes de Kunno mientras atravesaba este complicado momento emocional.

“Estamos viendo una imagen muy fuerte, Kunno se fue a llorar a pesar de que fue salvado por el público, está llorando”, comentó uno de los presentadores al observar las imágenes en directo.

Posteriormente, Kristal también reflexionó sobre la situación y expresó su preocupación por lo que podría estar pasando por la mente del creador de contenido: “¿Qué estará pasando por la cabeza de Kunno en este momento?, ¿estará preocupado por lo que piense el público?”.

¿Cuál es el estado de salud de Kunno tras el incidente en La granja VIP?

Las imágenes mostraron a Kunno frente a su casillero intentando recuperar la calma. Se le observó jugando con sus manos y realizando ejercicios de respiración por intervalos para controlar sus emociones.

Aunque algunos espectadores se alarmaron por la escena y llegaron a pensar que se trataba de una crisis más severa, todo indica que el influencer estaba atravesando un fuerte momento de estrés y ansiedad provocado por la tensión acumulada dentro del programa.

Hasta el momento, Kunno se encuentra bien de salud y continuó participando normalmente en las actividades del reality. Después de ese episodio siguió formando parte de las dinámicas y no se reportó ninguna complicación médica derivada de lo ocurrido.