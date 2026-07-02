Kunno en grave peligro vial, ¡se quedó sin frenos! “Me querían matar” VIDEO

Kunno, tras decir que quiere subirse a la cama con uno de los hermanos de Ángela Aguilar, vivió un aterrador momento, pues su camioneta le falló justo cuando iba conduciendo. ¡Vivió momentos de terror! Te contamos qué pasó y te presentamos el video con el relato de la experiencia. ¡De pánico!

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Kunno / Redes sociales

¿De dónde es Kunno y por qué se hizo famoso?

Aunque nació en la Ciudad de México,el influencer Kunno creció en Monterrey, Nuevo León, lugar donde ha vivido la mayor parte de su vida y con el que se identifica plenamente.

Su fama empezó durante la pandemia de Covid-19 haciendo videos para TikTok. Su estilo de grabarse mientras caminaba terminó por llamarse ‘la caminata de Kunno’.

El influencer tuvo gran relevancia y en 2026 saltó a la pantalla chica cuando participó en el reality ‘La casa de los famosos’, consolidando su nombre como celebridad a nivel internacional junto a otros influencers de países latinoamericanos.

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Kunno / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kunno en su camioneta? ¡Terrible incidente!

Kunno vivió “una de las peores experiencias de su vida”, como él mismo relató, mientras manejaba en Monterrey. En video, se mostró asustado y desconcertado al narrar lo sucedido con su camioneta.

“Alguien sabe qué significa, porque acabo de vivir una de las peores experiencias de mi vida. Me acabo de quedar sin frenos ni acelerador; no se apagaba, no le servía el freno de mano, tenía que pisar súper fuerte el pedal...”

Kunno relató que terminó llevando su carro a un servicio de mantenimiento y fue ahí cuando habló de la posibilidad de que ¿alguien quiso atentar contra su vida?

No sé qué pasó, si me querían matar, la verdad, literal. Me dijeron después del servicio que todo bien, pero me recomendaban hacerle el cambio de baterías, el aceite para el acelerador y freno y las balatas... kunno

Lamentablemente, el susto no quedó ahí, pues, tras salir de la agencia, Kunno experimentó otro momento de alarma que acabó en que un conductor lo chocara por la trasera, ¡sin albur!

La camioneta no frenaba, no aceleraba, rechinaba, tronaba. Empezó a oler un chorro a gasolina ... Vivo en una zona de subidas y bajadas, se me fue la camioneta hacia atrás, intenté acelerar y tronaba horrible (...) me pegó un carro y gracias a dios la vida me mandó un angelote Kunno

Afortunadamente, Kunno relató que regresó a casa con la ayuda de la persona con quien chocó y contó a sus seguidores que se encontraba fuera de peligro.

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¿Cuál es la relación de Kunno con Nodal y Ángela Aguilar?

Kunno, además de su polémica con Laura Zapata, por supuestas agresiones en La casa de los famosos, ha estado en el ojo del huracán por su relación cercana con los artistas más polémicos de los últimos años: Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En diversas ocasiones, el influencer ha sido cuestionado por la prensa acerca de los escándalos que ha enfrentado la hija de Pepe Aguilar y los rumores entorno a su matrimonio. En ese contexto, Kunno llegó a desmentir que Ángela habría corrido a Christian de la casa que comparten en Houston. Además, ha dicho ser su vocero oficial.

Una de las polémicas más memorebles que Kunno ha vivido con Ángela fue debido a una imagen que él publicó en la que presuntamente se vería a la cantante ‘stalkeando’ las historias de Instagram de la ex de Nodal, Cazzu. Cabe destacar que nunca se pudo comprobar la veracidad de la imagen y que en efecto Ángela estuviera viendo el contenido de la cantante argentina.