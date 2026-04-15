¿Kunno y Laura Zapata se agreden? Los captan peleando en plena gala de ‘La casa de los famosos 2026’

Para nadie es un secreto que Kunno y Laura Zapata no tienen una buena relación. Durante su estancia en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, tuvieron varios encontronazos. Ahora que ambos ya salieron del proyecto, la tensión entre ellos no ha hecho más que aumentar.

Y es que la actriz ya confirmó que iniciará acciones legales contra el amigo de Ángela Aguilar por un comentario que hizo en referencia al secuestro que sufrió junto a su hermana, la fallecida Ernestina Sodi, hace más de dos décadas.

El pleito entre ellos, aparentemente, escaló al punto de una confrontación cara a cara durante la más reciente gala del reality. ¿Qué pasó? Esto se sabe.

Kunno / Mezcalent

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¿Por qué Laura Zapata quiere demandar a Kunno?

Cuando Kunno salió de ‘La casa de los famosos 2026’, grabó un video en el que se refería a Laura Zapata como la “Señora autosecuestros”. Esto, en alusión al rumor que apunta a que, presuntamente, la actriz planeó su propio secuestro para sacarle dinero a su hermana Thalía.

Previo a que Zapata fuera eliminada del show, el equipo legal de ella dio una entrevista diciendo que iniciarían acciones legales contra el regiomontano, aparentemente, por el delito de daño moral.

Por supuesto, la actriz fue cuestionada sobre este asunto tras su expulsión. Para sorpresa de muchos, se dijo dispuesta a proceder legalmente, pues considera que sus palabras fueron muy “graves” y no pueden quedar sin consecuencias.

“Definitivamente, él cometió un error muy grave que es acusarme de un secuestro, una situación legal que hace muchos años (se aclaró). Claro que vamos (por una demanda), que se cuide”, manifestó en una reciente entrevista.

Cuando el influencer se enteró del posible proceso legal, simplemente reaccionó diciendo que no tenía miedo. Incluso aseguró que esperará la notificación judicial.

Laura Zapata / Redes sociales

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Así fue la pelea entre Laura Zapata y Kunno en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’

A través de redes sociales, Julia Argüelles, otra de las eliminadas de ‘La casa de los famosos’, grabó un video tras bambalinas de la más reciente gala del show. Durante la emisión, se puede observar a Kunno y Laura Zapata en una aparente discusión.

Y es que, debido al ruido de fondo, no se entendía muy bien lo que decían. No obstante, Julia resaltó que Laura estaba confrontando al regiomontano por todo lo que dijo sobre ella. Por lo poco que se alcanza a escuchar, la actriz le dice: “Oye, estoy muy enojada contigo…Tú no estuviste en el 2000”.

“Ah, sigue enojada. Ella sigue enojada. Estamos viendo un enfrentamiento de la vida real. Pero, Laura, ya saliste de ‘La casa’, mi amor. Ya no estamos en el enfrentamiento” Julia Argüelles

El clip finaliza con Zapata diciéndole a Julia que “no sea metiche”. Cabe mencionar que esta última no dio mayores detalles de la confrontación, pero, por lo que se puede ver, Laura se retira del lugar tras el enfrentamiento con el influencer.

VEAN ESTO! Julia acaba de capturar una exclusiva 😱 Laura Zapata enfrenta a Kunno y le dice a Julia "Tu no te metas NO SEAS METICHE" #LCDLF6 pic.twitter.com/9puTYBjokq — Desde la casa (@Desde_la_casa) April 15, 2026

¿Laura Zapata salió de ‘La casa de los famosos 2026’ por un acuerdo?

El pasado lunes 13 de abril, Laura Zapata se convirtió en la octava eliminada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Esto fue sorpresivo para muchos, ya que la actriz, al menos en las encuestas, era quien tenía mayor apoyo.

Según información del periodista Gabo Cuevas, a la actriz la sacaron por decisión de la producción. Supuestamente, una marca amenazó con dejar de patrocinar el show si Laura continuaba con su “actitud problemática”.

Para evitar problemas, se decidió “sacrificarla” para no perder dinero. Y es que, presuntamente, el show está en crisis, pues no tiene el rating que esperaban, por lo que están tratando de hacer de todo para que el reality sea un éxito.

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