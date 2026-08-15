¿Ángela Aguilar está embarazada? Kunno rompe el silencio sobre la esposa de Nodal: “Va a dar la noticia”, dice

Tras la revelación de Kunno como participante de La granja VIP 2026, el influencer fue cuestionado por la prensa sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar luego de que se asegurara que tiene algunos cambios físicos. ¿Confirmó la llegada de un bebé? ¡Te contamos los detalles!

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Ángela Aguilar en medio de rumores de embarazo. / Foto: IG/angela_aguilar_

¿Cómo surgieron los rumores de embarazo de Ángela Aguilar?

Fue a mediados de julio cuando se comenzó a especular que Ángela Aguilar estaría embarazada de Christian Nodal tras la difusión de un video en el que la intérprete de ‘En realidad’ aparece en uno de sus conciertos agarrándose el vientre.

Los rumores crecieron más cuando la hija de Pepe Aguilar apareció en la celebración de cumpleaños de su papá; más allá del festejo familiar, los usuarios difundieron en redes un breve clip en el que aseguran que la silueta de la cantante se ve muy diferente.

“Ángela Aguilar está embarazada. En sus últimas apariciones se le ve una pancita, así como ropa más holgada, y también ha salido con niños al escenario”, se lee en la publicación de X; sin embargo, Ángela Aguilar no se ha pronunciado ante los rumores.

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Rumores de embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal / Mezcalent/Redes sociales

¿Kunno confirma embarazo de Ángela Aguilar con Christian Nodal?

En medio de la polémica que Kunno enfrenta con Laura Zapata, el creador de contenido fue cuestionado por la prensa ante los rumores que circulan en redes sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar. De acuerdo con el recién confirmado de La granja VIP 2026, no hay nada que compartir:

“Lo que yo les puedo decir es que cuando yo les pueda contar algo, se los voy a contar”, enfatizó; asimismo, señaló que se debería quitar ese “tabú” de que cuando el cuerpo de una mujer cambia, se debe a un embarazo, pues reveló la supuesta razón por la que la integrante de la dinastía Aguilar podría lucir diferente.

“Familia, es normal, de repente a uno le gusta meterse a la comidita. Déjenla en paz, ella está de vacaciones en su casa disfrutando y comiendo. Ya que le toque subir al escenario, se pondrá fit y divina”. Kunno

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¿Qué ha dicho la familia de Ángela Aguilar sobre el supuesto embarazo de la cantante?

Ante las fotos que confirmarían el embarazo de Ángela Aguilar, su tía Guadalupe Pineda fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de que los intérpretes de ‘Dime cómo quieras’ estén en la espera de un bebé.

Pese a que eligió mantenerse al margen de la situación, resaltó la belleza de su sobrina: “Siempre la veo hermosa”, expresó, dejando en incógnita el supuesto embarazo de la cantante de regional mexicano.

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