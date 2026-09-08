‘La granja VIP’ 2026: Kunno habla sobre “compartir marido”, ¿una indirecta muy directa para Ángela Aguilar?

Comenzó la segunda temporada de ‘La granja VIP’ y, a pocas horas de su estreno, los granjeros ya han protagonizado varios momentos que han generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Uno de ellos fue protagonizado por Kunno, quien, además de vivir un curioso momento durante la convivencia, soltó un comentario sobre “compartir marido” que rápidamente desató polémica, pues algunos usuarios aseguran que podría tratarse de una indirecta para Ángela Aguilar.

¿Qué fue lo que dijo Kunno y por qué lo relacionaron con la hija de Pepe Aguilar?

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Kunno / Mezcalent

¿Qué dijo Kunno sobre “compartir marido” en ‘La granja VIP’ 2026?

En el primer día de actividades del reality, Kunno protagonizó un momento que poco después se haría viral, pues fue captado hablando con las gallinas y hasta compartiendo sus penas con ellas.

Durante su plática, el influencer les preguntó si todas compartían al mismo gallo y si esto no les causaba problemas. Kunno incluso comentó que eso de compartir marido era “lo peor que podían hacer”, especialmente en un contexto como el de las redes sociales.

Después, el influencer habló sobre su propia experiencia y confesó que él sí había compartido marido con muchas personas, aunque aclaró que no estaba de acuerdo con esa situación.

"¿Y todas comparten el mismo gallo?, ¿no se pelean? ¡Ay, porque allá afuera, en las redes sociales, cuando una comparte el marido, es lo peor que pueden hacer, eh!” Kunno

Kunno continuó con su peculiar conversación y, como si realmente estuviera poniéndose al día con sus nuevas amigas, les preguntó cuál de ellas ya había puesto huevo.

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😭😭😭 todas comparten el mismo gallo le dice kunno a las gallinas 🐓🤣me hizo reír #LaGranjaVIP pic.twitter.com/hpOtuaLqMi — 🌟🅑🅔🅛🅛🅐🌟 (@BellAcolluccii) September 7, 2026

¿Kunno lanzó una indirecta a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El comentario rápidamente se hizo viral, no solo por el contexto gracioso en el que Kunno lo dijo, sino también por las especulaciones que surgieron sobre si estaría hablando de alguien en específico.

En redes sociales, el público comenzó a lanzar teorías sobre quién podría ser la persona a la que supuestamente iba dirigida la indirecta, y muchos coincidieron en un mismo nombre: Ángela Aguilar.

¿La razón? Los usuarios relacionaron sus palabras con la polémica que rodeó el inicio de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, especialmente por las versiones y especulaciones que surgieron sobre una posible infidelidad y el final de la relación que el cantante mantenía con Cazzu, madre de su hija.

Por esta razón, algunos consideraron que el comentario de Kunno podría estar relacionado con la historia de la pareja. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación de que sus palabras estuvieran dirigidas a Ángela Aguilar.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / Foto: Archivo TVNotas

¿Qué relación tienen Kunno, Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde los inicios de su carrera en redes sociales, Kunno declaró ser seguidor de la música de Ángela Aguilar. Tiempo después, ambos coincidieron en diversos eventos y encuentros públicos, situación que se repitió en varias ocasiones hasta que comenzaron a volverse más cercanos y finalmente construyeron una estrecha amistad.

Recientemente, Kunno también se ha convertido en uno de los mayores defensores de la pareja en redes sociales, especialmente ante las críticas que Ángela Aguilar y Christian Nodal han recibido dentro y fuera del medio artístico.

Precisamente por la cercanía que mantiene con ambos, su comentario sobre “compartir marido” llamó todavía más la atención y provocó que algunos usuarios pensaran que podría estar haciendo referencia a ellos.

Nodal y Ángela Aguilar fueron tema de conversación hace unos días durante los Premios Juventud 2026, pues aseguran que la interacción entre ambos fue muy fría y distante.