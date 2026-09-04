¿Se acabó el amor? Nodal y Ángela tienen incómodo momento en los Premios Juventud, ¿fue por Cazzu? VIDEO

Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron presentes en los Premios Juventud 2026 en Marbella, España.

Como era de esperarse, su presencia en la ceremonia generó polémica, empezando por el posible encuentro que tendrían con Cazzu y ahora por un incómodo momento entre ambos.

Mientras llegaban a la ceremonia y desfilaron por la alfombra roja, la interacción entre ellos llamó la atención por lo fría que parecía, generando conversación entre los usuarios de redes sociales. ¿Será que el amor se está acabando? Te contamos.

Leer: Violinista Esmeralda Camacho presume FOTOS junto a Christian Nodal y lanza inesperado mensaje: “Los extraño”

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar y Nodal fueron a los Premios Juventud 2026?

La pareja de cantantes asistió a la ceremonia debido a que ambos formaban parte de la agenda de presentaciones en vivo.

Ángela Aguilar interpretó su versión de ‘Cielito lindo’, mientras que Christian Nodal cantó en vivo ‘Amé’.

Además de sus presentaciones, los dos estaban nominados en diversas categorías de los premios, por lo que permanecieron durante gran parte del evento por si recibirían algún reconocimiento.

Asimismo, Nodal y Ángela fueron los encargados de entregar el premio ‘Agente de cambio’ a Marc Anthony, quien además es su padrino de bodas.

Leer: ¡Ricardo Pérez comparado con Nodal! Circula FOTO del influencer presuntamente tatuándose a Susana Zabaleta

Nodal y Ángela Aguilar con Marc Anthony / Redes sociales

¿Christian Nodal le negó besos a Ángela Aguilar durante la alfombra roja?

Nodal y Ángela Aguilar estuvieron bajo la lupa desde sus primeros minutos en la ceremonia, y bastaron unos segundos durante la alfombra roja para que comenzaran los comentarios en redes sociales.

Usuarios señalaron que la interacción entre ellos fue fría y distante, sobre todo por parte de Nodal, quien aparentemente se mostraba serio e incluso irritable durante algunos momentos junto a la cantante.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Ángela permaneció gran parte del tiempo tomada del brazo de Nodal, mientras él caminaba algunos pasos por delante de ella. Sin embargo, el momento clave ocurrió cuando posaron para las fotografías con la prensa, pues Ángela buscaba acercarse a su esposo para darle un beso, pero él aparentemente no correspondió al gesto.

La actitud de Nodal no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre una posible crisis de pareja.

Además, la presencia de los cantantes generó expectativa por un posible reencuentro con Cazzu, quien también estuvo presente en los Premios Juventud 2026. ¿Habrá tenido algo que ver con el desplante?

Leer: Christian Nodal habla de su futuro como papá, ¿no quiere tener hijos con Ángela Aguilar?

1. Ella va aferrada al brazo del marido porque no puede con esos tacones.



2. Ella muere por un gesto de cariño y el otro pinche patán no le tira ni un pedo.



3. Las dos cosas se las merece por culera.



Bye. pic.twitter.com/2Jz5PiHukR — Tulia Ciceronis, Princeps Senatus, Mater Patriae (@TCiceronis) September 4, 2026

¿Cazzu estuvo en los Premios Juventud 2026?

Cazzu fue uno de los nombres que más llamó la atención durante los Premios Juventud 2026, pues resultó ganadora en la categoría ‘Mejor tema en cumbia’ por su canción ‘Con otra’.

Precisamente, el momento del anuncio generó comentarios, pues Christian Nodal y Ángela Aguilar se encontraban presentes en la ceremonia cuando se dio a conocer que la argentina había ganado.

Sin embargo, Cazzu no estuvo físicamente en los premios, por lo que finalmente no ocurrió el esperado reencuentro entre los tres artistas.

Este nuevo escándalo alrededor de Nodal y Ángela Aguilar ocurre poco después de que surgieran rumores sobre un supuesto embarazo de la cantante, el cual no ha sido confirmado ni desmentido.

Leer: Brianda Deyanara acusada de “comerse” a Christian Nodal hace unos años: ¿Cuándo empezó con Ángela Aguilar?