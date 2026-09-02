Violinista Esmeralda Camacho presume FOTOS junto a Christian Nodal y lanza inesperado mensaje: “Los extraño”

Luego de que Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, dejó México tras rumores de infidelidad del sonorense, la joven artista volvió a acaparar la atención de las redes al compartir fotos y videos junto al cantante de regional mexicano.¿Se reencontraron? ¡Te contamos los detalles!

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Esmeralda Camacho, violinista que trabajó con Nodal. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de un supuesto romance entre Nodal y su violinista?

El origen de la polémica entre Christian Nodal y su violinista, Esmeralda Camacho, se remonta a finales de 2025, cuando internautas señalaron una supuesta cercanía inusual entre el intérprete de ‘No te contaron mal’ y Camacho.

Poco a poco se comenzaron a difundir videos en redes en los que, presuntamente, el cantante de regional mexicano intercambiaba miradas con Esmeralda Camacho, quien en ese entonces formaba parte del equipo de músicos del sonorense.

Las teorías se alimentaron cuando salió a la luz un video en el que se observa a Ángela Aguilar subir al escenario mientras Nodal interpreta el sencillo ‘Adiós amor’, gesto que no le habría parecido a la violinista.

Debido a que ninguno de los involucrados se pronunció al respecto, diversas publicaciones de Esmeralda Camacho suelen ser relacionadas con Christian Nodal, como las recientes fotografías y videos que compartió la violinista. ¿Las viste?

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¿Christian Nodal engañó a Ángela Aguilar con su violinista? / Redes sociales y canva

¿Cuáles son las fotos que compartió Esmeralda Camacho junto a Christian Nodal?

En la sección de historias de sus redes, Esmeralda Camacho compartió un recuerdo en el que aparece el sonorense y lo acompañó con un texto que ya está generando especulaciones. “Los extraño tanto”, escribió sobre la publicación.

Cabe señalar que las imágenes compartidas originalmente no fueron por la violinista, sino por otro usuario; sin embargo, decidió compartirlas en su cuenta. De acuerdo con la información disponible, los videos fueron difundidos por otra persona que también formó parte del equipo de Christian Nodal, información que no ha sido confirmada.

Por lo tanto, la publicación solo se trata de un recuerdo que comparten Esmeralda Camacho con Christian Nodal y se desconoce la fecha exacta en la que el material fue grabado originalmente.

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Esmeralda Camacho reaparece con Nodal. / Redes sociales

¿Quién es Esmeralda Camacho, violinista que trabajó con Christian Nodal?

Esmeralda Camacho es una música profesional

Hace unos meses, acaparó la atención al aparecer en diversas presentaciones de Christian Nodal ; incluso se llegó a especular sobre un romance.

; incluso se llegó a especular sobre un romance. Pese a que se dio a conocer en el equipo del sonorense , ha colaborado en diversas agrupaciones en eventos sociales y culturales.

, ha colaborado en diversas agrupaciones en eventos sociales y culturales. Algunos de los artistas y grupos con los que ha trabajado Esmeralda Camacho son Mago de Oz y Belanova.

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