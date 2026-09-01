Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen y sorprender en los Premios juventud, ¿hubo encuentro con Cazzu? VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron en público luego de que surgiera la versión de que estarían esperando a su primer hijo, tras el festejo de cumpleaños de Pepe Aguilar.

Esta vez, la pareja fue captada en Marbella, España, donde ya se realizan los preparativos para la edición 2026 de los Premios Juventud, que se celebrará el próximo 3 de septiembre.

La presencia de la pareja en el evento ha llamado especialmente la atención, pues su llegada podría dar un reencuentro con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija. La cantante argentina está entre las figuras que podrían coincidir con ellos durante la gala. ¿Cómo llegó la pareja a Marbella?

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / Foto: Archivo TVNotas

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegan a Marbella derrochando amor

La pareja ya se encuentra en España y fue captada por las cámaras mientras protagonizaba un gesto romántico que ya se ha convertido en una tradición entre ellos.

Antes de subir al escenario, Christian Nodal y Ángela Aguilar suelen darse la bendición mutuamente como una señal de buenos deseos antes de sus respectivas actuaciones, y esta vez no fue la excepción.

Más allá de que se les ha visto muy cariñosos durante su estancia en la ciudad europea, lo que realmente ha dado de qué hablar en redes sociales es lo que podría ocurrir cuando comience el evento el próximo 3 de septiembre.

Y es que en el mismo lugar podría estar Cazzu, la expareja de Nodal y madre de su hija, por lo que los seguidores ya se preguntan si finalmente se dará un encuentro entre los tres.

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🥰💋 ¡El amor anda suelto por España! Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron más cariñosos que nunca desde Andalucía, donde se preparan para participar en Premios Juventud 2026. 🇪🇸🎶 pic.twitter.com/xoSRGmm6wm — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 1, 2026

¿Por qué Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu podrían coincidir en Premios Juventud 2026?

Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrán presentaciones por separado durante la ceremonia de los Premios Juventud 2026, además de que ambos cuentan con nominaciones en distintas categorías.

Por su parte, Cazzu también figura entre las artistas nominadas y podría subir al escenario para recibir algún reconocimiento. La argentina compite en las categorías de ‘Mejor tema en cumbia’ y ‘Mejor tour’.

Ángela Aguilar subirá al escenario para interpretar su versión de ‘Cielito lindo’, mientras que Christian Nodal deleitará al público con ‘Amé’.

Sin duda, un posible reencuentro entre los tres sería uno de los momentos que podría acaparar todos los reflectores durante el evento. ¿Será que Cazzu, Nodal y Ángela finalmente coincidan y hasta haya intercambio de palabras entre ellos?

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Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal esperan a su primer hijo? Esto se sabe

A principios de agosto, durante el festejo por el cumpleaños de Pepe Aguilar, Ángela sorprendió a su papá al cantarle una canción en vivo para celebrar esta fecha tan especial.

No obstante, el público en redes sociales centró su atención en el aspecto físico de la cantante, pues utilizó un atuendo holgado que, desde algunos ángulos, dejaba ver un aparente abultamiento en el abdomen. De inmediato, comenzaron los rumores sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar.

Sin embargo, todo quedó en especulaciones de redes sociales, ya que hasta el momento no ha existido una confirmación oficial por parte de la cantante ni de Christian Nodal.

Durante los ensayos de los Premios Juventud 2026, Ángela apareció con un look más ajustado, lo que volvió a generar comentarios entre sus seguidores sobre su figura y el supuesto embarazo.

Pero el rumor tomó tanta fuerza en su momento que incluso Guadalupe Pineda fue cuestionada al respecto y habló sobre la posibilidad de que Ángela estuviera esperando a su primer hijo.

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