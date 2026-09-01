¡Ricardo Pérez comparado con Nodal! Circula FOTO del influencer presuntamente tatuándose a Susana Zabaleta

La relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, es el influencer el que vuelve a la conversación, luego de que se publicara una fotografía en la que presuntamente se hizo un tatuaje de la actriz, mismo que casi le tapaba toda la espalda y hasta comparada con Christian Nodal ya está siendo. ¿Es real?

¿Ricardo Pérez comparado con Christian Nodal? / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Ricardo Pérez se hizo un tatuaje de Susana Zabaleta?

El influencer mexicano Ricardo Pérez, pareja de Susana Zabaleta, “reapareció” en redes sociales mediante una imagen en la que presuntamente se está tatuando a la actriz.

Lo que también llamó la atención fue el tamaño del supuesto tatuaje, mismo que era de casi toda la espalda, generando reacciones entre internautas. Esto solo dio pie a que compararan a Pérez con Nodal.

La publicación ya supera las 30 mil reacciones, esto dice el post de Instagram:

Ya le tocaba a @ricardomedijo un tatuaje especial. @susanazabaleta. IG: andrei__villagomez

¿Será que el integrante de ‘La cotorrisa’ decidió demostrarle su amor a la cantante con un tatuaje? Aquí la verdad.

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¿Ricardo Pérez se hizo tatuaje de Susana Zabaleta? / Redes sociales

¿El tatuaje de Ricardo Pérez sobre Susana Zabaleta es real?

Aunque muchos se sorprendieron con la imagen presuntamente de Ricardo Pérez, detrás de las fotografías existe un detalle que cambia completamente todo, pues dice que está hecho con Inteligencia Artificial: “ Contenido de IA ”, se lee.

Esto significa que las imágenes fueron generadas o modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial y no documentan un procedimiento de tatuaje real.

Por ello, Ricardo Pérez no se tatuó el rostro de Susana Zabaleta . El supuesto diseño en su espalda es únicamente una recreación digital.

Lo anterior no evita que personas sí crean que es un contenido verídico, pues algunos ya hasta celebraban el momento como una “prueba de amor”. ¿Tú qué opinas del uso de la IA?

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¿Por qué compararon a Ricardo Pérez con Christian Nodal?

La relación con Christian Nodal hace referencia a que el cantante se hizo varios tatuajes de Belinda, su exprometida, y por eso la comparación con Ricardo Pérez y Susana Zabaleta.

En el caso de Cazzu, no hay evidencia de que Nodal se haya tatuado su rostro o nombre de manera similar.

Los tatuajes de Nodal relacionados con Belinda son:

Los ojos de Belinda: fue probablemente el más famoso.

“Beli”: se tatuó el apodo de Belinda cerca de la oreja derecha.

“Utopía”: Era una referencia al segundo álbum de estudio de Belinda, Utopía.

En algunos momentos se ha mencionado que Christian Nodal ya se habría hecho un tatuaje de Ángela Aguilar, tal como el nombre de su canción “Amé” en el cuello.

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