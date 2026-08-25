Susana Zabaleta revela misterioso encuentro se su familia con un OVNI: ¿Fue abducida? VIDEO

Tras los rumores de una supuesta separación con Ricardo Pérez, el nombre de Susana Zabaleta vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no por un tema relacionado con su vida amorosa.

La cantante y actriz contó una insólita anécdota de su familia, relacionada con lo que habría sido una experiencia directa con extraterrestres. ¿Cómo sucedió? Te contamos.

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Susana Zabaleta / Foto: Redes sociales

¿Qué contó Susana Zabaleta sobre la supuesta experiencia con un OVNI?

Durante la entrevista que tuvo Susana en el pódcast del influencer Gusgri, contó una extraña experiencia que tuvieron sus tíos cuando ella aún era una niña, un tema que durante mucho tiempo fue tabú dentro de su familia.

“En mi familia no se volvió a hablar de eso nunca más.” Susana Zabaleta

Su tía le contó que todo ocurrió mientras sus tíos regresaban del rancho de sus abuelos, cuando una intensa luz apareció frente al camino y la camioneta en la que viajaban dejó de funcionar.

Lo extraño ocurrió al día siguiente, cuando ninguno de ellos recordaba lo que había pasado, por lo que no podían explicar con claridad qué había sucedido durante aquel trayecto.

“Veníamos del rancho y la camioneta se paró, ¡pum! (..) ‘Es que vimos una luz muy fuerte y se descompuso la camioneta, y solo me desperté al día siguiente’. “ Susana Zabaleta

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¿Por qué se dice que la familia de Susana Zabaleta está relacionada con extraterrestres?

Aunque la actriz no mencionó explícitamente que esta situación estuviera relacionada con el fenómeno OVNI o con extraterrestres, el público en redes sociales comenzó a teorizar al respecto.

La razón detrás de estas especulaciones es la aparente pérdida de memoria que sufrieron sus tíos después de ver aquel destello y de que el vehículo en el que viajaban se descompusiera, algo que algunos usuarios consideraron fuera de lo común.

Sin embargo, esta revelación también dividió opiniones entre quienes creen en el relato de Susana Zabaleta y quienes se mantienen escépticos y consideran que la historia podría tratarse únicamente de una forma de generar contenido.

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Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Qué les pasó a los tíos de Susana Zabaleta?

El desenlace de la historia llegó con el fallecimiento de los tíos de Susana Zabaleta. Según relató la actriz, ambos murieron en circunstancias que ella considera extrañas y con apenas un año de diferencia.

Primero falleció su tío, en un accidente que Susana calificó como extraño. Un año después, murió su tía debido a una afección en el cerebro.

“Años después, mi tío se muere de una forma muy extraña. Un año después de que mi tío se muere, se muere mi tía de otra forma muy extraña. Una fue un accidente rarísimo y otra fue algo en el cerebro.” Susana Zabaleta

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