¿Ricardo Pérez deja a Susana Zabeleta? La cantante revela la razón por la que terminarían: “Lo voy a perder”

Luego de que surgieran rumores de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez habrían dado por terminada su relación tras dos años juntos, la cantante y actriz apareció en un pódcast en el que abordó las controversias que enfrenta su relación y sorprendió al compartir la razón por la que su historia juntos podría terminar. ¿Es por la diferencia de edad? ¡Aquí te contamos!

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Susana Zabaleta y Ricardo Pérez podrían terminar por esta razón. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez habrían terminado?

Pese a que se especuló que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez darían un nuevo paso en su relación, Ese Pérez sorprendió a propios y extraños al mencionar dentro de La casa de los famosos México 2026 que la pareja había terminado.

En una plática con varios de los habitantes del reality show, el creador de contenido comentó que “Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no estaban juntos”. De inmediato, Yahir se mostró sorprendido por su declaración, pues la pareja se ha convertido en una de las más queridas de la farándula.

Ante los dimes y diretes que desató la declaración de Pérez, la soprano desmintió los rumores con una historia de Instagram en la que se dejó ver junto al comediante y colocó el texto: “De qué hablan… Estamos felices”.

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Susana Zabaleta desmiente separación de Ricardo Pérez. / Redes sociales

¿Por qué Susana Zabaleta podría poner fin a su relación con Ricardo Pérez?

Después que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez reaparecieron juntos, la actriz de “Mi destino eres tú” y “Senda prohibida” concedió una entrevista a Jonathan Vest en la que reveló la razón por la que su historia de amor con el integrante de ‘La cotorrisa’ podría llegar a su fin:

“Yo sé que lo voy a perder. Así es la vida, él (Ricardo Pérez) tiene que tener hijos”. Susana Zabaleta

De acuerdo con la soprano, no pretende engañarse o querer rejuvenecer para seguir al lado del comediante. “Soy bien orgullosa; cuando yo voltee y diga, no, ya no, eso yo no lo puedo ver en el espejo”, expresó, dejando claro que es consciente de que su relación puede terminar.

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¿Qué piensa Susana Zabaleta de los rumores constantes sobre su relación con Ricardo Pérez?

En esa misma entrevista, concedida a Jonathan Vest, Susana Zabaleta aclaró que sigue junto a Ricardo Pérez pese a los constantes rumores que rodean su relación, pero por otro lado, admitió que sí le llega a molestar ese tipo de comentarios.

“Es que no solo es una mentira, es una energía, y eso es lo que me molesta. ¿Por qué se propaga algo negativo?”, explicó.

Finalmente, confesó que le gustaría que se mostrara también lo feliz que está de continuar junto a Ricardo Pérez, con quien está a punto de cumplir 3 años de relación.

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