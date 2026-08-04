¿Ricardo Pérez, de ‘La cotorrisa’, agredió a un conductor? Circula polémico VIDEO en redes sociales

Tal parece que la polémica no termina para los integrantes del popular pódcast ‘La cotorrisa’. En las últimas horas ha circulado un video en el que, aparentemente, se ve a Ricardo Pérez ¿agrediendo a un conductor? ¿Qué tanto es verdad? Te contamos lo que realmente está pasando.

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Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’ en polémica / Redes sociales

¿Quién es Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’?

Ricardo Pérez es un standupero, comediante e influencer. Se hizo mayormente conocido por conducir el pódcast ‘La cotorrisa’ junto a su socio y amigo, José Luis Slobotzky. Actualmente tiene 31 años.

En su momento, estudió mercadotecnia en Vancouver. No obstante, abandonó la carrera para enfocarse en la comedia. Tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y se le ha visto en programas como ‘Venga la alegría’ y ‘Divina Comida’.

No tiene hijos, pero se sabe que mantiene una relación con Susana Zabaleta. El romance ha sido sumamente criticado por la diferencia de edad. Y es que él es 30 años menor que ella. Pese a esto, ambos se han mostrado muy felices y enamorados.

Incluso, Ricardo tuvo problemas con la prensa por defender a la actriz. A raíz de las críticas que recibió en ese momento por algunos medios, el famoso y su colega hicieron una especie de parodia que dio mucho de qué hablar.

Además de humorista y creador de contenido, es empresario. No solo tiene un negocio con Slobotzky, sino que también inició su emprendimiento de tenis. Hace algunos meses debutó como comentarista en ‘Supernova Génesis’.

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¿Quién es Ricardo Pérez? / Redes sociales

El video viral que se le atribuye a Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, presuntamente agrediendo a un conductor

A través de X (antes Twitter), se viralizó el video de un hombre golpeando un coche en plena vía pública. No se saben más detalles, pero la cuenta que compartió el material aseguró que presuntamente era Ricardo Pérez. Señaló que huyó de la escena tras la presunta agresión.

“El influencer Ricardo Pérez (aka el JuanO Barraza Samperio) de La cotorrisa fue captado en un momento violento por un conflicto vial. Después del incidente huyó del lugar”, se lee.

Al ver que el post se había popularizado, la persona que hizo la publicación aclaró que su afirmación era falsa. Resaltó que todo había sido una broma y hasta se quejó de la incredulidad de muchas personas: “Es mame. No sabía que había que explicarles que no es él. Aparte, su morra se ve joven. El Ricardo las ronda arriba de los 60”, declaró el internauta.

Aunque muchos comprendieron que todo era humor, algunos aún se quedaron con la duda. En tanto que el propio Pérez, a modo de broma, comentó: “Y lo volvería a hacer”.

Actualmente, Ricardo se encuentra de vacaciones en Oaxaca junto a su novia, Susana. A través de redes sociales, el creador de contenido ha compartido algunos momentos de su viaje con ella.

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El influencer Ricardo Perez (aka el JuanO Barraza Samperio) de la Cotorrisa fue captado en un momento violento por un conflicto vial



Después del incidente huyó del lugar pic.twitter.com/BUZ7CS6oDT — Gente Mamando (@GenteMamando) August 3, 2026

¿Qué pasó con la demanda de Xuxo Dom en contra de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky de ‘La cotorrisa’?

Otro tema polémico en la vida de Ricardo Pérez es la demanda que Xuxo Dom interpuso contra ‘La cotorrisa’. Todo comenzó con un mal chiste. En su momento, los conductores del pódcast hicieron comentarios inapropiados sobre la esposa de Dom.

Si bien se disculparon, Xuxo y su pareja decidieron emprender acciones legales por los delitos de abuso y acoso contra los humoristas. A finales de 2025, Slobotzky habló sobre un “triunfo legal”. Sin embargo, no detalló más.

Posteriormente, su equipo legal indicó que los conductores estaban siendo víctimas de una “campaña de desprestigio” y que había varias irregularidades en el caso. De igual forma, pusieron sobre la mesa la posibilidad de contrademandar. Hasta el momento, no ha habido más actualización del asunto.

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