Susana Zabaleta: La actriz se sincera sobre el ‘síndrome’ que tiene: “No me reconocía”

Susana Zabaleta, quien recientemente estalló contra Ángela Aguilar y Christian Nodal, se sinceró sobre un aspecto más personal de su vida al revelar que padece un síndrome que la ha llevado a desconocer muchos de sus proyectos; incluso en una ocasión no se reconoció mientras escuchaba una de sus canciones. ¿De que se trata?

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Susana Zabaleta se sincera sobre el ‘síndrome’ que padece. / Redes sociales

¿Cuál es el ‘síndrome’ que tiene Susana Zabaleta?

Luego de que Susana Zabaleta revelara su supuesto “veto” tras polémica con Ricardo Pérez, la actriz de Sexo, pudor y lágrimas acudió al podcast de Óscar Castañeda, donde reveló que a lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con el síndrome del impostor.

“Yo tengo todavía el síndrome del impostor que de repente digo: ‘Pude haberlo hecho mejor, lo pude haber hecho mucho mejor’”. Susana Zabaleta

De acuerdo con ‘la Zabaleta’, no pude ver sus películas o escuchar sus canciones; incluso en una ocasión le pasó algo muy curioso mientras estaba en una comida de negocios:

“Por ejemplo, nunca veo las películas en las que salgo ni oigo las canciones que hago. Alguna vez estaba en una comida, estábamos platicando de negocios, me estaban ofreciendo una serie, y empiezo a oír y dijo: ‘Ay mira, qué bonito, qué buena voz tiene’ (no me reconocía)”, recordó la artista.

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¿Cómo se dio cuenta Susana Zabaleta de que aún tiene el síndrome del impostor?

De acuerdo con Susana Zabaleta, hace poco se percató de que le sigue generando conflicto hablar sobre ella al estar preparando una conferencia sobre cómo ser feliz. Cuando le compartió la idea a su hija, la desaprobó completamente y le dijo que debía hablar de ella.

“Me dijo: ‘No mamá, tú tienes que hablar de ti’. Y le dije: ‘Pero de mí qué, a quién le va a importar mi vida’”, confesó Susana Zabaleta; sin embargo, no dio detalles sobre la herida que la ha llevado a conservar el síndrome.

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Susana Zabaleta asegura que aún padece el síndrome del impostor. / Redes sociales

¿Qué es el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que las personas, en este caso celebridades exitosas, sean incapaces de asimilar sus logros, convenciéndose de que su éxito se debe a la suerte y no a su talento.

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA), el síndrome se alimenta del perfeccionismo y puede desencadenar ansiedad o agotamiento extremo. De hecho, un estudio del Journal of General Internal Medicine reveló que hasta el 82% de las personas en ambientes competitivos lo han sufrido.

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