Querida infuencer termina su pódcast tras polémica por decir que los adultos mayores “huelen a baúl”

Lo que comenzó como una polémica viral terminó teniendo consecuencias importantes para Nay Salvatori. La influencer y conductora confirmó el cierre definitivo de su pódcast Descasadas y anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales luego de la ola de críticas que recibió por comentarios realizados durante una emisión del programa. Aunque ofreció disculpas y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas, la controversia siguió creciendo hasta llevarla a poner pausa a varios de sus proyectos públicos.

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¿Qué dijo Nay Salvatori sobre la polémica por los adultos mayores?

La polémica surgió cuando comenzaron a circular fragmentos de ‘Descasadas’, donde Nay Salvatori y sus compañeras hablaban sobre la posibilidad de tener una relación con alguien mayor. Entre bromas, hicieron comentarios sobre el olor y aspecto físico de los adultos mayores.

Uno de los momentos más criticados ocurrió cuando una de ellas afirmó que los adultos mayores “huelen a baúl”, mientras otra respondió: “A baúl del recuerdo”. Después añadieron: “es que ya se están pudriendo (...) ya tienen un olor a sándalo, maderoso, sándalo”.

La conversación también incluyó comentarios de Nay Salvatori sobre los cambios físicos de los hombres con la edad. “de los 40 a los 47 tiene su pecho de paloma zocalera (...) pero a partir de los 50 esa panza desciende y queda como una bolita”, expresó. Los fragmentos rápidamente se viralizaron y provocaron críticas por considerarlos ofensivos hacia las personas mayores.

Ya funaron a Nay Salvatori por faltare al respeto a los adultos.



Me encanta como la vida educa pendejas.



Debería renunciar a los cargos públicos qué la han 'echo' clasista y repugnante. Su disculpa no es suficiente. pic.twitter.com/4hdc2wMWCS — Capi Super Girl. (@capi_abril) August 3, 2026

Las expresiones provocaron fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios señalaron a las participantes por hacer comentarios ofensivos hacia las personas de la tercera edad. Ante la intensidad de la polémica, Nay Salvatori ofreció una disculpa pública y aseguró que nunca tuvo la intención de atacar, ofender o descalificar a los adultos mayores.

“En virtud de los comentarios vertidos y a pesar de que fueron hechos en mi libertad de expresión como un derecho humano, considero que fueron malinterpretados y usados por una narrativa dirigida en contra de las personas adultas mayores que, con justa razón se sintieron agraviadas como resultado de descontextualizar lo expresado”. Nay Salvatori

Después añadió: “Ofrezco de manera sincera, honesta y sin ambages, una disculpa pública a las personas que se sintieron agraviadas (...) nunca hubo intención de hablar mal, atacar o descalificar a las personas adultas mayores”.

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¿Por qué Nay Salvatori cerró el pódcast ‘Descasadas’?

La influencer Nay Salvatori dio a conocer que Descasadas llegó oficialmente a su fin después de la polémica generada por diversas declaraciones realizadas durante una conversación en el programa.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la creadora de contenido agradeció a las personas que siguieron el proyecto desde sus inicios y explicó que la decisión fue tomada tras reflexionar sobre todo lo ocurrido durante las últimas semanas.

“Hay proyectos que nacen desde el corazón, con la única intención de compartir, reír, conversar y crear una comunidad genuina. Este era uno de ellos”, escribió Salvatori al anunciar el cierre del espacio digital.

La influencer agregó que la situación reciente les dejó una lección difícil sobre la manera en que el contenido puede ser interpretado en Internet. “Por eso, con mucha tristeza, pero también con mucho cariño queremos decirles que este proyecto llega a su fin”, expresó.

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¿Por qué Nay Salvatori se retira de redes sociales tras la polémica de ‘Descasadas’?

Además de informar el final de Descasadas, Nay Salvatori reveló que también decidió alejarse temporalmente de sus plataformas digitales. Según explicó, necesita un periodo de reflexión para procesar la controversia y analizar todo lo que ocurrió tras la difusión de los fragmentos que se hicieron virales.

“He decidido alejarme temporalmente de las redes sociales. Necesito darme un espacio para reflexionar, procesar todo lo que ha ocurrido y entender muchas cosas” Nay Salvatori

La influencer también manifestó que espera utilizar este tiempo para regresar con una visión más clara. “Confío en que este tiempo me ayudará a regresar con más claridad y tranquilidad. Gracias por acompañarme siempre. Nos vemos pronto”, compartió en su mensaje.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes durante las últimas horas dejaron comentarios de apoyo, mientras otros continuaron cuestionando las declaraciones que originaron la controversia.

¿Quién es Nay Salvatori, influencer y creadora de contenido?

Nayeli Salvatori Bojalil, conocida como Nay Salvatori, nació el 26 de agosto de 1985 y ha construido una trayectoria ligada a la comunicación, el entretenimiento y las redes sociales. Antes de ganar popularidad en Internet, trabajó frente a cámaras y micrófonos en distintos medios.

Como creadora de contenido, se hizo conocida por sus videos de humor, sátira y tendencias virales, además de personajes como “La señora de las Lomas”, con los que logró conectar principalmente con audiencias jóvenes. Sus publicaciones suelen generar conversación y reacciones entre sus seguidores.

Con el pódcast ‘Descasadas’, Nay Salvatori llevó su estilo a un formato de conversaciones entre mujeres, pero el proyecto terminó envuelto en una polémica por comentarios sobre adultos mayores. La controversia provocó fuertes críticas y finalmente llevó al cierre del pódcast.