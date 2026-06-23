Lupita Villalobos y Quesito, ‘las Alucines’, están de luto: Despiden a ser querido con desgarrador mensaje

Lupita Villalobos y ‘Quesito’ Quezada, conocidas como ‘las Alucines’, viven un complicado momento, pues confirmaron en sus redes sociales que un ser querido murió repentinamente, tras “una batalla silenciosa”. Te contamos los detalles.

Las Alucines despiden a ser querido / IG: @nashla22 / @lupitavillalobossbeltran

¿Por qué ‘las Alucines’ se encuentran de luto?

Los fans y seguidores de Lupita Villalobos y ‘Quesito’ Quezada, mejor conocidas como ‘las Alucines’, vivieron un momento de preocupación cuando las influencers compartieron un desgarrador mensaje.

Mediante una publicación en la cuenta de ‘las Alucines’, se anunció que Sandra Areli Garza Mendoza, colaboradora de la página de Instagram de las creadoras de contenido, falleció recientemente.

Sandra, gracias por cada post, por todo el amor que entregaste sin medida. Por ser esa alucinati loca, ¡chavaaaaa! Tu risa se va, pero tu eco se queda. Publicación de ‘las Alucines’

La publicación se llenó de miles de comentarios que agradecían el legado de Sandra, así como cientos de despedidas a una pieza fundamental de ‘las Alucines’.

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‘Las Alucines’ sufren la triste muerte de una colaboradora / Redes sociales

¿De qué murió Sandra Garza, colaboradora de ‘las Alucines’?

Dentro del mismo comunicado compartido por ‘las Alucines’, se lee que Sandra vivió una “batalla silenciosa contra la depresión”, un padecimiento que fue afectando su ritmo de vida:

Sandra libró una batalla silenciosa contra la depresión, una lucha que muchas veces permanece oculta tras una sonrisa. Su historia nos recuerda la importancia de hablar, escuchar y acompañar con empatía a quienes atraviesan momentos difíciles. Comunicado de ‘las Alucines’

Según lo compartido en el post de ‘las Alucines’, ellas se conocieron hace un año, luego de que la idea de crear un canal de YouTube terminara uniéndolas y llegando a tener el éxito de hoy día.

Finalmente, se despidieron de manera emotiva: “ Te vamos a extrañar con el alma. Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero tu luz sigue aquí. Siempre, siempre te recordaremos ”.

Internautas agradecieron a Sandra por su labor, ya que fue parte importante de la conexión que tuvieron ‘las Alucines’ con su público.

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¿Quiénes son ‘las Alucines’ y qué contenido hacen en redes sociales?

Lupita Villalobos y Kass Quezada son las mentes detrás de ‘las Alucines’, un podcast de comedia y entretenimiento que se ha consolidado como uno de los más exitosos de México en los últimos años.

Originaria de Hermosillo, Sonora, Lupita Villalobos se unió a Kass Quezada, mejor conocida en redes sociales como ‘Quesito’, una influencer que alcanzó notoriedad gracias a su contenido relacionado con el estilo de vida, anécdotas personales y humor.

Desde su estreno en 2024, el podcast experimentó un rápido crecimiento, su popularidad también les ha valido diversos reconocimientos, incluyendo galardones en los TikTok Awards.

Uno de los momentos más recordados sobre ‘las Alucines’, fue su polémica y “guerra de declaraciones” con Pati Chapoy, misma que sucedió en 2025.

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