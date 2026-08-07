Integrante de La arrolladora banda el limón se despide de la agrupación tras años juntos: “Llegó el momento”

A solo unos días de que aseguraran que un exintegrante de La arrolladora banda el limón esté en presunto proceso de divorcio, la agrupación sufre otro revés. Su comunidad de seguidores lamenta que uno de sus integrantes se despida de manera definitiva de la banda. ¿Por qué?

Integrante de La arrolladora se despide de la agrupación / Redes sociales

¿Quién es el integrante de La arrolladora que anunció su salida de la agrupación?

El protagonista de esta historia es Salvador Arzate, conocido como “Chava”, quien confirmó en sus redes sociales que después de casi seis años deja La arrolladora banda el limón.

El músico recordó los momentos que vivió mientras permanecía en la agrupación y aseguró que se marcha con sentimientos encontrados, pero también con orgullo por todo lo que consiguió durante esta etapa:

Hoy me toca cerrar el capítulo más importante de mi vida y de mi carrera. Después de casi 6 años, llegó el momento de concluir mi paso por la banda de mis sueños, La arrolladora banda el limón. Salvador Arzate

“Chava” explicó que su paso por la banda no solamente representó un crecimiento profesional, sino también personal. Pero... ¿por qué se va de la banda?

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Salvador Arzate, ahora exintegrante de La arrolladora / Redes sociales

¿Por qué Salvador Arzate dejó La arrolladora banda el limón?

Al momento de esta nota, Salvador Arzate no ha dicho el motivo exacto por el que anuncia su salida de La arrolladora banda el limón, por lo que lo dicho por internautas en redes solo son meras especulaciones.

El músico describió su llegada a La arrolladora como una experiencia fundamental para su carrera y aseguró que ahí tuvo la oportunidad de crecer tanto como artista como en el ámbito personal, pero dejando entrever que se acerca otro proyecto musical:

¡Porque aunque hoy termina una etapa maravillosa como músico de la agrupación! Hoy comienza otra llena de ilusión, de retos y de metas por cumplir en esta increíble industria llamada música. ¡Espero de todo corazón me acompañen en este nuevo camino! ¡Y seguir contando con todo su apoyo! Salvador Arzate

Varios de sus ahora excompañeros lamentaron su salida de la banda, pero asegurando que todos los recuerdos y las experiencias seguirán por siempre.

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¿Cuáles son las canciones de La arrolladora banda el limón más conocidas?

La arrolladora banda el limón de René Camacho es una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana. Sus raíces se encuentran en Sinaloa y, bajo el liderazgo de René Camacho, la agrupación se ha consolidado como favorita de los mexicanos.

Su carrera discográfica incluye numerosas producciones y éxitos que se han mantenido con millones de reproducciones cada año.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran las siguientes:



“Mi segunda vida”

“Si yo te contara”

“El ruido de tus zapatos”

“En los puritos huesos”

“Secretos de mi memoria”

“Ya es muy tarde”

“El final de nuestra historia”

“Confesión”, entre varias más.

Un viral momento se vivió hace unos años cuando durante un concierto de La arrolladora banda el limón, una pareja decidió comprometerse en pleno escenario.

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