Exvocalista de La arrolladora banda el limón capta supuesto niño fantasma frente a su casa, VIDEO

Un momento escalofriante dejó sin palabras al cantante Jan Mauleón, exvocalista de La arrolladora banda el limón. Lo que parecía una noche normal se convirtió en tema de conversación en redes luego de que sus cámaras captaran algo inexplicable frente a su casa: la silueta de un supuesto niño fantasma que aparece y desaparece en segundos. El clip ya desató teorías, sustos… y mucha curiosidad.

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¿Cómo fue el video paranormal del niño fantasma que grabó Jan Mauleón, exvocalista de La arrolladora banda el limón?

El cantante de regional mexicano Jan Mauleón, exintegrante de La arrolladora banda el limón, sorprendió a sus seguidores tras compartir un video paranormal captado por las cámaras de seguridad de su casa. El material, difundido en sus redes sociales, muestra el exterior de su vivienda, donde se observa su automóvil blanco estacionado frente a la entrada.

Lo inquietante sucede segundos después: una luz tenue emerge detrás de unos arbustos y, poco a poco, toma forma hasta convertirse aparentemente en un niño que corre frente al vehículo del cantante. La escena se vuelve aún más perturbadora cuando la figura desaparece por completo a la mitad del automóvil, como si nunca hubiera estado ahí.

El propio Jan Mauleón confirmó que el video paranormal fue grabado el pasado viernes 19 de junio, aunque no detalló la hora exacta ni si han ocurrido fenómenos similares en su domicilio. Aun así, el clip ha generado un fuerte debate entre quienes creen en lo sobrenatural y quienes consideran que podría tratarse de una ilusión óptica.

Jan acompañó la publicación con un mensaje honesto que refleja el impacto que le causó el momento:

“Sinceramente no soy de compartir este tipo de videos, porque no es mi contenido pero el viernes una de nuestras cámaras captó esto que la neta nos dejó shockeados y hasta se nos escalofrió el cuerpo”. Jan Mauleón

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Aquí el video:

¿Quién es Jan Mauleón, el exvocalista de La arrolladora banda el limón?

Jan Mauleón es un cantante de regional mexicano originario de Loma Bonita, Oaxaca, que ganó popularidad tras formar parte de La arrolladora banda el limón, una de las agrupaciones más importantes del género. Su paso por la banda le permitió consolidarse como una voz reconocida dentro del regional mexicano.

Sin embargo, su salida de La arrolladora banda el limón, anunciada en agosto del año pasado, sorprendió a sus fans. Desde entonces, el intérprete ha enfocado sus esfuerzos en construir una carrera como solista, apostando por un estilo propio dentro de la música regional mexicana.

Actualmente, Jan Mauleón combina su carrera musical con la creación de contenido en redes sociales, donde mantiene una relación cercana con sus seguidores y comparte tanto su música como momentos personales, como este inquietante episodio paranormal.

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¿Qué proyectos tiene Jan Mauleón tras su salida de La arrolladora banda el limón?

Más allá del susto que provocó el video paranormal, Jan Mauleón sigue enfocado en su crecimiento dentro de la música regional mexicana. Desde su salida de La arrolladora banda el limón, ha lanzado varios temas como solista que ya están disponibles en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

Uno de sus sencillos recientes, titulado “No es casualidad”, ha superado las 400 mil reproducciones en Spotify, consolidando su nueva etapa artística. Este logro demuestra que, además de generar conversación por situaciones fuera de lo común, el cantante mantiene una base sólida de seguidores que apoya su música.

Jan, exvocalista de La arrolladora banda el limón, también continúa activo en redes sociales, donde combina la promoción de sus canciones con contenido de entretenimiento, lo que le permite mantenerse vigente y cercano a su público.