Gran estreno de la tercera temporada del podcast “Intensa por naturaleza”, su creadora, Palmeira Cruz nos cuenta todos los detalles

El 3 de junio estrenó la tercera temporada del podcast “Intensa por naturaleza” donde Palmeira Cruz, su creadora nos guía por un camino de nuevos temas que conectaran con su audiencia, sin dejar la esencia de este. En exclusiva platicamos con ella y nos cuenta: “Es el resultado de mis procesos y de muchas cosas que he aprendido y procesado después de atravesar mi oscuridad. No queda de otra más que ser honestos con nosotros, aceptarla, abrazarla y convertirla en luz y este es el resultado”.

Lo que era un sueño personal, se ha convertido en un camino en comunidad: “Empecé en la sala de mi casa, como un hobby y como parte de querer compartir lo que me había funcionado para entenderme y ahorita hemos evolucionado, estamos en una nueva etapa más profesional, con más producción”.

Francisco Mancera

“Cuando inicié este proyecto, estaba muy enfocada en entrevistar a los profesionales para que nos dieran herramientas, pero hablaba muy poquito de mí. Ahora es diferente, me abrí en esta nueva temporada sin perder la premisa del podcast, que es que un profesional nos guíe. Serán 12 episodios que seguimos aún editando, porque ahora es más detallado. La gente, desde que terminé la segunda temporada, me ha dicho que extrañan el podcast, que estaban conectando padre conmigo y las herramientas y lo estaban esperando. Desde febrero o marzo estamos en la producción del podcast, antes a lo mejor era un poco más fácil porque todo lo decidía pero ahora que tengo un equipo, las decisiones son en conjunto”.

Para Palmeira, la conectividad con la gente es primordial: “Al final del día se nota cuando no compartes las cosas desde tu verdad. La gente no termina de hacer click con las cosas. No ha sido fácil el abrirme de capa y exponer mis emociones, pero al final la gente me ha acompañado en esta transición y eso le ha gustado”.

Nos adelanta que esta nueva temporada es con un toque diferente: “Esta temporada es más espiritual, las otras dos eran más cosas que venía viviendo y lo ponía sobre la mesa. Ha sido muy amorosa porque he evolucionado en muchos temas y me siento muy plena y agradecida por las cosas que hemos logrado. Todos los episodios son muy amorosos, muy ricos. Los disfruté mucho”.

Francisco Mancera

Sobre sus proyectos en el mundo de la actuación, nos enfatizó que ahorita no tiene nada planeado: “No sé si voy a continuar por esta línea. Estoy muy contenta con estos nuevos temas y me acabo de certificar en cosas que me gustan. Es algo holístico, pero alineado en temas de salud mental, de reprogramación mental y de alinear cuerpo, mente y alma. No sé si la misión de mi alma cada vez está más inclinada hacia este lado, pero no he dicho oficialmente “ya no soy actriz”, pero me he entregado a mi proceso y me siento muy feliz. Ahorita no tengo nada en el mundo de la actuación, he estado en muchos castings, pero al final, no ha terminado de suceder. He puesto toda mi energía y todo mi amor a lo que sí es para mí”, concluyó.

