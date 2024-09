Palmeira Cruz celebra que una mujer eliminara a Diego Garciasela de La isla: “No merecía ganar”

Entrevistamos a Palmeira Cruz, quien hace dos meses se convirtió en la tercera desterrada de La isla: Desafío Grecia y Turquía. Nos dijo cómo se dio cuenta que vivió micromachismo y bullying en el reality.

¿Palmeira Cruz vivió malos tratos en su participación en ‘La isla: Desafío Grecia y Turquía?

“Me encuentro en otra etapa. Poco a poco fui consciente de los temas que no eran cotidianos para mí. Aproveché y retomé la segunda temporada de mi pódcast Intensa por naturaleza. Comenzamos tocando el micromachismo y el bullying.”, comentó.

“Cuando salí del reality empecé a escuchar estos términos debido a lo que viví adentro. Me percaté de las actitudes y faltas que me hacía mi exequipo los ‘Rebeldes’”, dijo.

“Al hablar con una especialista me dijo: ‘Viviste bullying y micromachismo’. Después de 2 meses de haber salido, he aprendido mucho sobre estos trastornos de personalidad. Me llegaron varias alertas que me hicieron entender lo que viví en el programa”. Palmeira Cruz

“Los hombres de los ‘Rebeldes’ hicieron su estrategia para sacar a las mujeres. No sé si sea un tema de género. Hay una diferencia entre ser líderes y ser patanes”. Palmeira Cruz

Palmeira Cruz asegura que Diego Garciasela tenía una careta en el show ¡Considera que no debe ganar el reality!

Asegura que Diego Garciasela tenía una careta en el show. “Varios compañeros me han dicho que Diego estaba feliz con ser el villano de la historia. En un reality no puedes fingir y no se puede mantener una máscara por más de tres semanas. Diego demostró que su forma de ser es la misma que en la vida real. No creo que la gente le haya agarrado cariño. Es una persona a la que le gusta vivir en conflicto”.

“Tras mi salida me empoderé. Estoy orgullosa de mi participación. Se fortaleció mi carácter. Nunca me quedé callada. Siempre alcé la voz”, agregó.

“Las mujeres podemos enfrentar a los hombres que intentan aprovechar su posición. Me encanta que a un misógino como Diego lo haya eliminado una mujer (Shada). Alguien que maltrata a las mujeres no merecía ganar”, concluyó.

