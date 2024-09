Adrián Marcelo podría ser expulsado de ‘La casa de los famosos México’ ¿Arath confirmó su salida?

Adrián Marcelo continúa siendo el protagonista de las controversias en ‘La casa de los famosos México’. La noche del pasado 1 de septiembre, en la gala de eliminación, el regiomontano lanzó una fuerte advertencia a Arath de la Torre de dar un “golpe bajo”, en el próximo posicionamiento. ¡Aseguró que no tiene nada que perder!

“Hoy me diste luz verde. Si eres inteligente no te vas a poner enfrente de mí, no es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño (...) Te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, carnal, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes, solo estoy avisando”, afirmó Marcelo.

Te puede interesar: LCDLFMX: Adrián Marcelo lanza tremenda advertencia a Arath de la Torre, este quiere abandonar el reality

Adrián Marcelo podría ser expulsado de ‘La casa de los famosos México’

Tras toda esta controversia, el conductor de ‘Hoy’ nuevamente pidió su salida de ‘La casa’. En ese momento, Vix censuró las cámaras, pero después se revelaron videos en los que Arath compartió su preocupación con los miembros de su cuarto, ‘Mar’. Aseguró que quería abandonar el programa porque no tenía necesidad de ser amenazado y la producción no consideraba la advertencia de Adrián como un acto de violencia.

Ahora, Poncho Martínez, exproductor de TV Azteca, compartió que tiene contactos con personas cercanas a la producción de ‘La casa de los famosos México’ y le confesaron que, luego de las fuertes advertencias de Adrián a Arath, están considerando la posible expulsión del regiomontano. Sin embargo, todo volvió a quedar en una advertencia.

No te pierdas: Pati Chapoy acusa a Sylvia Pasquel de correr a Ventaneando del homenaje a Silvia Pinal ¿vetados?

El periodista explicó que en la transmisión del 24/7 se censuraron las cámaras. Durante este momento, la producción analizó el futuro de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’. Resulta que el creador de contenido ya tenía una advertencia, a raíz de que Arath advirtió con iniciar un proceso legal.

“Arath pidió salir y amenazó con demandar a Adrián Marcelo, ya no quiso hablar con él y dicen que le advirtieron que no habrá una tercera, que sí vuelve a hacer algo fuerte, lo van a sacar, y no quieren sacarlo y exponerlo, para que salga de una mala manera”. Poncho Martínez

Agregó: “Lo que dicen es que Arath recibió atención médica porque estaba totalmente descontrolado, hay que recordar que él tiene padecimientos que tienen que ser tratados”.



Mira: Belinda revela quién de los habitantes es su favorito para ganar LCDLFM ¿Team Tierra o Mar?

¿Arath de la Torre ya abandonó ‘La casa de los famosos México’?

Según Poncho, le pidieron a Arath meditar su decisión durante la noche, para que no actuara bajo la emoción del momento. Sin embargo, la producción también consideró sacar a Adrián, pero estaban analizando.

Por otro lado, Martínez contó que, pese a la intención de que De la Torre se calmara, él no cambió su decisión y ya habría abandonado ‘La casa’.

Así lo dijo Poncho Martínez:

Sin embargo, esta mañana, Arath salió a tomar su café con Mario y él le cuestionó si ya “no había vuelta atrás de su decisión de salir del reality”, a lo que Arath le contestó:

“Ya no puedo güe...”. Arath de la Torre

Al momento, se desconoce en qué si Arath de la Torre saldrá del reality de Televisa.

Así lo dijo Arath de la Torre: