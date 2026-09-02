Ángela Aguilar rompe el silencio ante el ‘hate'; dejó de salir tras agresiones, ¿culpa de Nodal?: “No tan padre”

Luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos previo a Premios Juventud, se dio a conocer una entrevista en la que la hija de Pepe Aguilar se sinceró sobre el ‘hate’ que ha recibido tras ser parte de una de las dinastías más importantes del regional mexicano y contraer matrimonio. ¿Está arrepentida de la fama? ¡Te contamos los detalles!

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Ángela Aguilar dejó de salir a la calle por agresiones. / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Cómo fueron captados Christian Nodal y Ángela Aguilar en los ensayos de Premios Juventud?

Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes enfrentaron rumores de embarazo, reaparecieron juntos en su llegada a España como parte de los ensayos para su presentación en Premios Juventud. Como ya es costumbre, la pareja protagonizó un romántico momento tras bambalinas.

A través de un video que circula en redes, se ve a los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ darse la bendición antes de subir al escenario, gesto que los ha caracterizado en sus conciertos. Aunque no ofrecerán un show juntos, ambos están nominados en varias categorías.

Por una parte, la integrante de la dinastía Aguilar interpretará el sencillo ‘Cielito’, mientras que Nodal deleitará a los presentes con ‘Amé’. Más allá de sus éxitos, los fans se mantienen atentos a un posible encuentro con Cazzu, ex del sonorense.

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Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos. / Redes sociales

Ángela Aguilar rompe el silencio sobre el ‘hate’ tras reaparecer con Christian Nodal

Tras el romántico momento que Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron juntos, se dio a conocer la entrevista que la intérprete de ‘Por el contrario’ concedió a Jomari Goyso para el programa ‘Despierta América’, donde rompió el silencio sobre el ‘hate’ que acompaña su carrera.

De acuerdo con la joven cantante, en alguna ocasión tuvo que dejar de salir a la calle ante las constantes agresiones que vivía, pero gracias al apoyo de su familia logró reintegrarse al mundo exterior en medio del ‘hate’.

“Me ha tocado no tan padre. Sí, duré como 2, 3 meses sin salir de mi casa en lo absoluto. Yo era muy de salir sola, y de repente como que viví una que otra agresión y dejé de salir, pero luego la psicóloga me dijo que tenía que salir”. Ángela Aguilar

Tras estar meses en su casa, volvió a salir en compañía de su mamá, pues su familia sigue preocupada por su bienestar y se mantiene en contacto constante. “Entonces las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper. Mi mamá es lo máximo, pero sí me ayudó porque luego te pasa cualquier cosa”, agregó.

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¿Ángela Aguilar se arrepiente de ser famosa tras las agresiones que vivió en la calle?

Además de confesar que modificó su vida ante las agresiones, Ángela Aguilar reveló que uno de los principales desafíos que ha enfrentado es crecer con una cámara, pues el público la conoció en diferentes etapas de su vida.

“Muchas veces, por niña, dije cosas equivocadas; ahora veo entrevistas y me dan pena, claro. El tema es que lo que fue difícil para mí, siento yo, fue como crecer con el público porque me vieron en todas las etapas, en las más estup** que tuve, en las inconscientes, en las más arrogantes”. Ángela Aguilar

Pese a que no mencionó directamente a Christian Nodal y aspectos presente, sí dejó entrever el precio que ha tenido que pagar al ser famosa y estar expuesta constantemente a las cámaras, declaraciones que ya están generando debate entre los usuarios.

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