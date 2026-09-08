La granja VIP 2026: ¿Hay fsntasmas? Carlos Trejo y granjeros escuchan ruidos en la madrugada ¡y se va la luz! VIDEO

A unas horas del gran comienzo de La granja VIP 2026, ya han habido momentos virales y escenas únicas. Recientemente, Carlos Trejo fue el protagonista, ya que aseguró que un presunto momento “paranormal” habría sucedido en la primera noche. ¿Qué pasó exactamente?

Carlos Trejo vive momento “paranormal” en La granja VIP 2026 / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cuál fue el momento paranormal que se vivió en La granja VIP 2026?

Todo comenzó cuando Carlos Trejo, Kevyn Contreras, ‘Pimpi’, Ivonne Montero y Kenny Avilés hablaban en La granja VIP 2026 sobre algunos momentos paranormales que han vivido a lo largo de su vida.

En dicho momento, Trejo aprovechó para contar que, durante la madrugada, él decidió caminar por las instalaciones, ya que escuchó ruidos que venían de afuera.

Kenny Avilés también dijo no solo haber escuchado a Carlos, si no también los ruidos que parecían de gente corriendo, atribuyéndolos a la producción. Sin embargo, el reconocido ‘Cazafantasmas’ desestimó la idea de que fueran personas del reality:

Había muchos ruidos, aquí me paré varias veces, pero yo nunca vi a nadie. Carlos Trejo

Aún así, Keeny afirmó que eran dos personas las que vio moverse rápidamente. No obstante, las cosas parecieron ponerse más turbias después. ¿Por qué?

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Carlos Trejo asegura que escuchó ruidos en Lagranja VIP 2026 / YT: La Granja VIP México

Se va la luz en La granja VIP 2026 mientras hablaban de “fantasmas”

Mientras la plática entre Carlos Trejo y demás participantes continuaba su rumbo, Kevyn Contreras ‘Bicolor’ decidió preguntar algo, pero tan solo unos segundos después, hubo un claro “bajón de luz” percibido por los presentes: “ Ah, cabr*n ”, dijo Contreras.

Todos en la mesa se vieron “sacados de onda” y voltearon a ver las luminarias y comenzaron a mencionar acerca de los focos, que se habrían fundido justo en el momento en el que comenzaron hablar de estos temas.

Mientras algunos afirmaron que era una señal para “mandarlos a dormir”, otros, como Kevyn Contreras, creen que pudo haber sido causado por la plática iniciada por Carlos Trejo. ¿Será?

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¿Quién es el participante de La granja VIP 2026 que falta por ser confirmado?

Desde el anuncio de esta segunda temporada de La granja VIP, se confirmó que habría un total de 20 participantes en el reality, entre actores, cantantes y figuras del mundo digital.

El día del estreno se revelaron un total de 19 nombres, por lo que aún se está a la espera de la confirmación del número 20. Uno de los nombres que más suena es el de Pablo Montero, quien, según Gabo Cuevas, será el último en anunciarse:

Pablo Montero sí está en ‘La granja VIP segunda temporada’. (...) El domingo va a aparecer Pablo Montero en ‘La granja VIP’, es uno de los próximos en ser revelados pero en la transmisión en vivo. Gabo Cuevas

Aunque se esperaba que el domingo 6 de septiembre entrara, los planes presuntamente cambiaron por un problema con su gira. Cabe mencionar que estas son especulaciones, y no ha sido confirmado por ningún miembro de La granja.

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