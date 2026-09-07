Azalia Ojeda fue detenida antes de La granja VIP por un cheque robado de 350 mil pesos, ¿por qué quedó libre?

Azalia Ojeda, mejor conocida como “la Negra”, nuevamente está bajo los reflectores gracias a su participación en La granja VIP 2026, reality de TV Azteca que la coloca otra vez frente a las cámaras. Su regreso también provocó que en redes sociales comenzaran a recordar algunos de los episodios más polémicos de su trayectoria, entre ellos la detención que enfrentó en 2021 relacionada con un cheque de 350 mil pesos reportado como robado. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

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¿Por qué detuvieron a Azalia Ojeda por un cheque de 350 mil pesos?

La polémica alrededor de Azalia “la Negra” Ojeda comenzó en mayo de 2021, cuando acudió a una sucursal bancaria de Atizapán, Estado de México, para intentar cobrar un cheque por 350 mil pesos. El documento había sido reportado como robado, por lo que la operación activó una alerta y terminó con la detención de la exparticipante de Big Brother.

El cheque estaba relacionado con una investigación por el robo de una caja fuerte en un domicilio del Estado de México, ocurrido días antes. Entre lo sustraído había documentos y chequeras cuyos folios fueron reportados ante las autoridades y el banco, situación que puso a Azalia en el centro de la investigación.

Sin embargo, la detención no significó que fuera declarada culpable. Azalia Ojeda quedó en libertad al día siguiente, luego de que las autoridades determinaran que no existían elementos suficientes para mantenerla bajo custodia. El caso volvió a cobrar relevancia tras su participación en La granja VIP 2026.

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¿Qué pasó con Azalia Ojeda después de su detención en 2021?

Después de permanecer aproximadamente un día bajo custodia, Azalia Ojeda quedó en libertad, luego de que los reportes de la época señalaran que las personas afectadas por el robo no la identificaron entre quienes habrían ingresado al domicilio y que no había pruebas suficientes para mantenerla detenida.

Tras su liberación, Azalia defendió su versión de los hechos y aseguró que había sido acusada injustamente. Según los reportes publicados entonces, explicó que el cheque de 350 mil pesos había llegado a sus manos como parte de un supuesto pago relacionado con la venta de un inmueble.

Aunque la representación legal de la persona afectada realizó sus propios señalamientos y anunció que continuaría con las acciones correspondientes, estas declaraciones no equivalen a una sentencia. Por ello, es importante señalar que Azalia fue detenida e investigada, pero no existe información proporcionada que indique que haya sido condenada por ese caso.

¿Quién es Azalia “la Negra” Ojeda y por qué se hizo famosa?

Azalia Ojeda alcanzó gran popularidad en México tras participar en la primera edición de Big Brother México, donde su personalidad la convirtió en una de las concursantes más recordadas de aquella generación. Después continuó vinculada al entretenimiento y protagonizó algunas controversias.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2011, cuando un video en el que discutía con policías se volvió viral y dio origen al apodo de “Lady Polanco”. Desde entonces, su nombre ha aparecido de manera intermitente en medios y redes sociales, especialmente por su participación en realities.

En 2026, Azalia regresó a la televisión con Survivor México: La Reliquia en Llamas, donde se convirtió en la primera eliminada. Sin embargo, su regreso a los realities no terminó ahí, pues posteriormente se integró a La granja VIP 2026, despertando nuevamente la curiosidad del público.