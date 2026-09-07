La granja VIP 2026: ¡La Bebeshita sufre fuerte ataque de animal! ¿Conductora está herida? “Quítasela” | VIDEO

La granja VIP 2026 quiere destronar a La casa de los famosos México 2026, y tan solo horas después de su gran estreno, el contenido ha comenzado a llegar. ‘La Bebeshita’ fue de las primeras confirmadas, y ahora sufrió el ataque de un animal en plena demostración. ¿Está herida?

La Bebeshita sufre ataque en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque que sufrió ‘la Bebeshita’ en La granja VIP 2026?

Uno de los momentos más esperados por el público es cuando los participantes de La granja VIP 2026 tiene que convivir con los animales, ya sean vacas o borregos, así como gallinas y puercos.

‘La Bebeshita’ sufrió el ataque mientras el ‘tío Pepe’ se encontraba explicándole a algunos famosos sobre la dinámica en el establo, con los diferentes animales que se encontraban.

‘La Bebeshita’ sufre percance con animal en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Posteriormente, la conductora ingresó al lugar, pero un borreguito comenzó a intentar empujarla con su cabeza, es decir, los típicos “topes borregos”. Los gritos de ‘la Bebeshita’ no se hicieron esperar, por lo que todos voltearon a verla. ¿Qué pasó después?

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lo mejor del día, ver a un borrego atacando a la bebeshita, ese bebeshita nos dará grandes momentos #LaGranjaVIP pic.twitter.com/02G3YJ0nDD — ꕤ (@gvtodenoche) September 7, 2026

¿'La Bebeshita’ está herida tras ataque de un borrego en La granja VIP 2026?

Tras el momento que ya es viral en redes sociales, varios seguidores del programa y de ‘la Bebeshita’ se preguntaron sobre el estado de salud de la conductora, ya que en el video no se logra ver con exactitud el “ataque”.

Lo único de lo que el público pudo percatarse, es de las palabras dichas por la influencer, afirmando que el animal la traía contra ella: “ No ma, me odia ”, dijo ‘la Bebeshita’.

Algunos de sus compañeros tuvieron que acercarse para apoyarla, entre risas y un poco de nervios de ‘la Bebeshita’, pasó a un costado y se pudo observar que no fue lastimada o herida por el animal.

El ‘tío Pepe’ aseguró que ese tipo de actitudes de los animales se debe a que no los conocen, por lo que toman una postura a la defensiva.

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¿Quiénes son los participantes de La granja VIP 2026?

La lista completa de participantes de La granja VIP 2026 abarca desde grandes figuras de la televisión, hasta importantes personalidades de las redes sociales, en un cast que promete mucho.

Esta es la lista completa de confirmados:



Carlos Trejo el “Cazafantasmas”,

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’,

Mario González, ‘la Pimpinela escarlata’,

Niurka Marcos,

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’,

María Karunna,

Fernando Lozada,

Natalia Alcocer,

Pascal Nadaud,

‘Mono’ Osuna,

Ivonne Montero,

Kenny Áviles,

Rafa Mercadante,

Mónica Escobedo,

Abigail Pak, ‘la Coreañera’,

Kunno,

Julio Camejo,

‘La Negra’ Azalia y,

Manelyk González.

Aún se espera que alguien más se una a la lista, ya que en total serán 20 los famosos que participarán en La granja VIP 2026.

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