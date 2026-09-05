¿Adrián Marcelo sí entra a La granja VIP 2026? Rumor de ÚLTIMO MOMENTO asegura ya estaría resguardado en un hotel

A horas del estreno de La granja VIP 2026, un nuevo rumor encendió las redes sociales: Adrián Marcelo entraría al reality y supuestamente ya estaría resguardado en un hotel de la Ciudad de México junto con otros famosos. La versión sorprende porque el propio regiomontano había asegurado que rechazó la propuesta al considerar que el pago no era suficiente.

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Adrián Marcelo en La granja VIP / Redes sociales

¿Adrián Marcelo entrará a La granja VIP 2026? Esto dice el nuevo rumor viral

El nombre de Adrián Marcelo ha sido relacionado con La granja VIP 2026 desde hace varias semanas. Aunque el influencer negó públicamente su participación, las especulaciones no han desaparecido.

Recientemente, el creador de contenido Santii Rey aseguró en X que recibió información sobre una supuesta incorporación de último momento del regiomontano al reality. La publicación rápidamente comenzó a viralizarse.

El mensaje decía: “Me están confirmando que en efecto @adrianm10 #AdrianMarcelo va oficialmente a #LaGranjaVip y ya está resguardado en un hotel de la CDMX.... BOOOOOOOM!!”, provocando una ola de comentarios entre los seguidores del programa.

La versión de que Adrián Marcelo ya estaría concentrado junto a los participantes confirmados dividió completamente a los usuarios de redes sociales. Mientras algunos celebraron la posibilidad de verlo dentro del reality, otros aseguraron que existen inconsistencias en las imágenes compartidas sobre el supuesto hotel donde estaría hospedado.

“Si es así que el público aguante porque luego se quejan y no dejan que den contenido”

“Pero el hotel que sube no es igual a donde están los demás”

“No creo que vaya para La granja, yo creo que va para La casa de los famosos”.

Cabe destacar que este domingo 6 de septiembre también habrá un nuevo integrante en La casa de los famosos México, por lo que el rumor tiene una doble emoción.

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¿Por qué Adrián Marcelo había rechazado La granja VIP 2026?

Días antes de que surgiera el nuevo rumor, Adrián Marcelo afirmó públicamente que sí recibió una invitación para sumarse a La granja VIP 2026, pero aseguró que decidió rechazarla.

A través de sus redes sociales, explicó que no le interesó la oferta económica que recibió y sostuvo que actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras su paso por La casa de los famosos México.

Incluso lanzó una dura declaración al respecto: “Tanto me encumbró ese programa que los de La granja (todo menos VIP) ya me ofrecieron mucho dinero y por supuesto que se les bateó (no les va a alcanzar nunca)”.

También aseguró:

“A mí no me cancelaron, a mí, cuando decidieron sacarme de esa manera, me volvieron el personaje más rentable del entretenimiento en México”. Adrián Marcelo

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¿Adrián Marcelo sería participante, conductor o invitado especial en La granja VIP?

Uno de los aspectos que más dudas genera es el papel que tendría Adrián Marcelo dentro de La granja VIP 2026, en caso de que realmente forme parte del proyecto.

Hasta ahora no existe información oficial que confirme si ingresaría como concursante, conductor invitado, comentarista o alguna especie de carta sorpresa preparada por la producción.

La incertidumbre creció porque anteriormente el influencer manifestó que, de regresar a un reality similar, le gustaría asumir un rol más importante. De hecho, llegó a decir sobre La casa de los famosos México: “A mí me invitas a conducir esa madre y te la rescato”, dejando claro que no estaría interesado en participaciones menores.

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¿Por qué Adrián Marcelo fue tan polémico en La casa de los famosos México?

La fama de Adrián Marcelo dentro de los realities se disparó tras su participación en La casa de los famosos México, donde protagonizó varios de los momentos más comentados de la temporada.

Durante su estancia, sostuvo fuertes enfrentamientos con algunos habitantes, especialmente con Gala Montes. Sus declaraciones generaron polémica y provocaron una intensa conversación en redes sociales.

Finalmente, el creador de contenido abandonó el programa en medio de la controversia. Aunque enfrentó críticas y cancelaciones de algunos eventos, también logró fortalecer su presencia digital, algo que él mismo presume cada vez que habla de aquella experiencia.