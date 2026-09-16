La granja VIP 2026: Niurka y Bebeshita tienen fuerte encontronazo, ¿se fueron a los golpes? ¡Las separaron!

Apenas van un par de semanas y en ‘La granja VIP’ 2026 ya se han registrado fuertes peleas, muchas de ellas protagonizadas por las personalidades más fuertes del reality. La más reciente terminó por iniciar una nueva rivalidad dentro de la competencia, esta vez entre Niurka y ‘la Bebeshita’.

Durante una dinámica en la que tuvieron que ponerse cara a cara y decirse de manera frontal sus verdades, la discusión entre ambas subió de tono y terminó por salirse de control, al grado de que hasta el capataz tuvo que intervenir.

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Viurka vs Bebeshita en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Niurka y Bebeshita se pelearon en La granja VIP 2026?

En una dinámica que los granjeros tuvieron que realizar para ‘quitarse las máscaras’, la ‘Bebeshita’ eligió a Niurka para encararla y decirle de manera frontal lo que piensa de ella.

El reclamo de la influencer fue que percibe una diferencia en el trato que Niurka tiene con Manelyk y con ella, pues aseguró que con Mane mantiene una actitud más dura y hasta grosera, mientras que a ella la trata muy bien.

“Me tiene confundidísima, porque a veces te veo rerodarle a su mamá a Mane, de lo que se va a morir; pero luego veo cómo me tratas a mí, y digo me estás confundiendo. ¿Eres buena, eres mala? A mí me tratas increíble.” Daniela Alexis

Niurka, confundida ante el señalamiento, respondió que si la trata bien es porque le cae bien y no tiene motivos para tratarla mal, además de señalar que ambas son personas diferentes.

"¿Por qué tu crees que a ti te trate increíble? Son dos personas, dos vidas, dos mundos... Te trato porque me caes poca m...e, a quien no trate bonito, es porque no me cae. No sé dónde está la confusión.” Niurka

Sin embargo, ‘la Bebeshita’ insistió en que únicamente quería que Niurka fuera una mejor persona. Fue en ese momento cuando la discusión subió de tono, pues la actriz le recordó que algunos de sus compañeros están durmiendo en el piso porque Daniela Alexis no quiso compartir su cama porque le duele el cuerpo.

La exparticipante de ‘Enamorándonos’ explicó que tomó esa decisión porque había trabajado toda una semana como peón. No obstante, Niurka volvió a cuestionarla al señalar que otros compañeros habían trabajado mucho más que ella y le dijo que comenzaría a tratarla de la misma manera que a Mane para que “esté feliz”.



“Quiero que seas una mejor persona”, dijo ‘Bebeshita’.

“Tú dejaste dormir a dos de tus compañeros durmiendo en el p...o piso y no te importó que las camas en la granja son espacios con derecho cada uno... No han podido dormir en camas porque simple,mente tú no quisiste porque te duele el cuerpo.”, reclamó Niurka.

“No es porque yo no quise, es porque yo también me chi...é toda una pi...e semana...”, respondió ‘Bebeshita’.

“Aquí hay muchos que se han chi...o también, más que tú... Y qué bueno que me lo estés diciendo, porque a partir de ahora te voy a tratar igual que como trato a Mane, para que estés feliz.”, concluyó Niurka.

La discusión continuó por algunos momentos, hasta que Kristal Silva pidió a Pascal, el capataz, que interviniera para separarlas y evitar que el enfrentamiento siguiera subiendo de tono.

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¿Qué pasó después del enfrentamiento entre Niurka y Bebeshita en La Granja VIP 2026?

Una vez que terminó la acalorada discusión, los granjeros continuaron con las actividades dentro de la granja; sin embargo, el ambiente habría quedado bastante incómodo para Niurka, ‘la Bebeshita’ y el resto de sus compañeros.

Y es que las constantes discusiones y rivalidades que Niurka ha protagonizado durante estos primeros días en la competencia incluso estarían llevándola a considerar la posibilidad de abandonar el programa.

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Niurka / Redes sociales

¿Niurka abandonará ‘La granja VIP’ 2026?

En los últimos días, Niurka no ha ocultado su deseo de abandonar la competencia, por la acumulación de tensiones, discusiones e inconformidades que ha tenido desde que inició el reality.

En conversaciones con sus compañeros, Niurka ha declarado que ya está empacando sus cosas para abandonar ‘La granja VIP’; e incluso le comentó al ‘tío Pepe’ que no participaría en las dinámicas, pues ya está por irse, en sus palabras.

Aunque hasta el momento Niurka sigue dentro de la competencia, todos están a la expectativa de lo que llegue a decidir en los próximos días.

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