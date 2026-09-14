¡Escándalo en La granja VIP! Un habitante podría salir directo a la cárcel: “Tiene una demanda”

La nueva temporada de La granja VIP arrancó con todo, y entre los participantes, quien está llamando la atención del público es Kevyn Contreras, ‘Bicolor’, porque se ha robado carcajadas haciendo de las suyas.

Pero no todo es diversión y fiesta, ya que nos enteramos de que el comediante, originario de Monterrey, tiene serios problemas con su última expareja, la conductora Naomy Villarreal, pues ella lo tiene demandado por pensión alimenticia.

Una persona cercana al participante nos cuenta: “Él entró muy contento, pero se le han ido las cabras a dentro. No puede hablar de sus exparejas y menos de la última, con quien tiene un fuerte pleito legal”.

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Cuando fue anunciado en el programa, mucha gente desconocía quién era. / Fotos: Redes sociales.

¿Por qué Kevyn Contreras, ‘Bicolor’, tiene problemas legales con su ex fuera de La granja VIP?

En junio pasado, ella lo demandó por no dar lo correspondiente a sus hijos. “Desde que se separaron tuvieron esos problemas. Él decía que no tenía dinero suficiente para darles lo que corresponde a las bebas, porque son gemelas. Así que Naomy decidió poner esta demanda para que las cosas estuvieran claras, pero, al parecer, a Kevyn no le gustó eso”.

“Sus argumentos para no dar el dinero en su totalidad es que él trabaja para las redes y que, según, ahí ‘no se gana tanto como se piensa’, cuando todos sabemos que saca muy buen dinero. Además, es comediante y tiene muchas presentaciones en Monterrey. No sé por qué no quiere pagar. O sea, da, pero muy poco para 2 nenas que apenas están creciendo y necesitan muchas cosas”.

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Naomy, ex de Bicolor, lo tiene demandado por manutención. / Fotos: redes sociales

¿Kevyn Contreras, ‘Bicolor’, ve a sus hijas pese a no dar manutención?

Cuestionamos a nuestra fuente si, pese a esta situación, las puede ver, y nos cuenta que casi no. “No sé si él no quiera o no lo deje la mamá. Kevyn tiene 6 hijos y, con las mamás, cuando se separa, siempre tiene este tipo de problemas. Bueno, ahora ya escaló a algo más, porque, como él no quería dar manutención, Naomy recurrió a las redes y se volvió el caso muy viral, y eso le caló al compa. Entonces, en su arranque de enojo, él puso una restricción ante el juez, para que Naomy no lo pudiera mencionar, ya que ella hacía lives donde exponía su situación”.

“Pensó que al poner la restricción se calmarían las aguas, pero, ante esta situación, Naomy también puso una restricción, porque, en sus shows, él hacía chistes sobre el tema”. Fuente de TVNotas

Él no ha cumplido tal restricción: “Dentro del reality, aunque no ha dicho el nombre de Naomy, ya ha mencionado la situación que está pasando acá afuera, y eso él sabe perfectamente que no lo puede hacer. No sé si esto lo sepa ella. De seguro ya le llegó esta información, y en una de esas actúa legalmente, porque, te repito, él tampoco puede mencionarla, ni hablar”.

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La relación enfrentó un rápido declive. Tras intensos rumores en redes, ella confirmó, en octubre de 2025, a través de su canal de YouTube, que se encontraban en trámites de divorcio tras escasos 5 meses de matrimonio. / Fotos: Redes sociales

¿Kevyn Contreras, ‘Bicolor’, podría ir a la cárcel al salir de La granja VIP 2026?

Por último, nos cuentan que, si esto escala, podrían hasta ponerlo bajo arresto. “Si esto se hace más grande, en una de esas, cuando salga, podrían ponerle una multa de mucho dinero, o bien, detenerlo por unas horas por no cumplir. Espero que no pase eso. Antes de entrar, los que somos realmente sus amigos le dijimos que o mejor es que se arreglara toda esta situación, por el bien de las niñas. No está padre estar cargando este tipo de problemas”.

“Según dijo, mientras él está en el reality, su familia y sus abogados lo estarían resolviendo. No es un mal chavo, solo que a veces se aloca, por eso tiene este tipo de problemas. Con las mamás de sus otros hijos pasó casi lo mismo, pero al final cumple y hasta la fecha todo bien con ellas”.

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Asegura que tiene pocos ingresos pese a ser influencer y ofrecer shows. / Fotos: Redes sociales

¿Quién es Kevyn Contreras, actual participante de La granja VIP 2026?

Es conocido como el comediante ‘Bicolor’ , tiene 30 años y es originario de Monterrey.

, tiene 30 años y es originario de Tras participar en una de las temporadas del programa Parodiando, se volvió famoso y empezó a hacer shows y contenido en redes sociales.

En Instagram cuenta con más de 700 mil seguidores , mientras que su canal de YouTube tiene más de 336 mil suscriptores . Su video más viral cuenta con más de 4.6 millones de reproducciones.

cuenta con más de , mientras que su canal de tiene más de . Su video más viral cuenta con más de de reproducciones. Además, hace shows en varios centros nocturnos de Monterrey y alrededores.

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