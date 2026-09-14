‘La granja VIP 2026’: ¿Quién se volvió capataz HOY, lunes 14 de septiembre? ¡La Coreañera deja su legado!

Este lunes 14 de septiembre, se designará a un nuevo capataz en ‘La granja VIP 2026’. Los granjeros, a excepción de los peones, compitieron por este privilegio. El ganador de este poder no solo tendrá inmunidad esta semana, sino que también podrá quedarse en la suite junto a un acompañante y tendrá que organizar al resto de sus compañeros para que realicen sus responsabilidades dentro del show. Te contamos qué pasó.

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Participantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes fueron los finalistas para el juego del ‘Capataz’ en ‘La granja VIP 2026’ HOY, lunes 14 de septiembre?

Durante la primera gala de eliminación en ‘La granja VIP 2026’, se anunció que Manelyk sería una de las finalistas en el reto del ‘Capataz’ de la segunda semana. Esto se debió a que fue elegida por el público como ‘la más gallita” en la Asamblea.

En la tarde de este 14 de septiembre, los granjeros, a excepción de los peones y Manelyk, compitieron para designar a los tres finalistas restantes. Recordemos que los peones son:

Julio Camejo

Ivonne Montero

Kunno

Mono Ozuna

La dinámica consistió en encontrar un pañuelo verde en una bolsa llena de paja para después atravesar una plataforma y colocar tres aros en un cuerno. Primero compitieron los hombres. De este grupo, los dos finalistas fueron:



Pascal

Fer Lozada

Posteriormente, las mujeres compitieron para designar a una finalista, quien fue:



La Bebeshita

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Peones de la segunda semana de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quién fue la primera eliminada de ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, los nominados de la primera semana de ‘La granja VIP 2026’ fueron:

La Coreañera

Manelyk González

Kevyn Contreras

Rafa Mecadante

Mane y ‘la Coreañera’ fueron “traicionadas” en el llamado “viernes de traición”. María Karunna, tras salvarse, decidió sacar a Mónica Escobedo de la tabla y meter en su lugar a González. Por otra parte, Julio Camejo, al obtener el privilegio de “traición del capataz”, subió a ‘la Coreañera’ en la placa.

El pasado 13 de septiembre, se dio a conocer que ‘la Coreañera’ se convertía en la primera eliminada de la temporada. Si bien la noticia fue triste para sus fanáticos, muchos consideraron que fue algo bueno, pues la joven ya había expresado su deseo de irse.

Previo a abandonar el show, la influencer dejó su “legado”, el cual contiene el nombre del granjero que será nominado de forma directa. Se prevé que dicho designio sea leído durante la gala del ‘Capataz’.

Primera eliminada de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Este granjero se convirtió en el ‘capataz’ de la semana HOY, 14 de septiembre

El segundo capataz de ‘La granja VIP’ se dará a conocer este lunes 14 de septiembre. Comenzará a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Azteca UNO y Disney Plus, plataforma de streaming en la que también se transmite el 24/7.

Al principio de la gala, se leyó el legado de ‘la Coreañera’. La influencer mandó directamente a Manelyk a la tabla de nominación. Debido a esto, perdió la oportunidad de jugar en la final por el poder del capataz.

Tras una complicada dinámica, el finalista que se coronó como el capataz de la semana fue Pascal. El exparticipante de Exatlón tendrá inmunidad, gozará de la suite junto a un acompañante y tendrá que organizar las actividades de ‘La granja VIP’. Quien estará con él en la suite será Fer Lozada.

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