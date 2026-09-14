¿Niurka se va de ‘La granja VIP 2026’? Granjeros ventilan que ya está haciendo sus maletas: “No aguanta”

Parece que Niurka Marcos abandonará ‘La granja VIP 2026’, o al menos eso se empieza a teorizar en redes sociales después de que algunos de sus compañeros reportaran que, aparentemente, ya estaría haciendo sus maletas tras “un berrinche”.

Esto no solo ha encendido la conversación en redes sociales, sino que también ha hecho que muchos recuerden cómo la cubana dejó ‘La mansión VIP 2026’ tras acusaciones de fraude y favoritismo. Te contamos qué está pasando.

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Niurka estaría haciendo sus maletas para dejar ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo ha sido la participación de Niurka Marcos en ‘La granja VIP 2026’?

La participación de Niurka Marcos en ‘La granja VIP 2026’ fue motivo de debate en redes sociales. Cuando se anunció que estaría en el proyecto, algunos estuvieron en desacuerdo, principalmente por la tendencia que parece tener a acabar mal con la producción de los realities en los que ha estado.

Más allá de esto, varios consideran que “no hace nada nuevo”. Durante su primera semana en el concurso de TV Azteca, la llamada ‘Mamá Niu’ ha protagonizado peleas con algunos habitantes, sobre todo con Manelyk.

Tan solo hace algunos días, se enojó con la influencer, a quien acusó de presuntamente querer “controlar y manipular” a otros granjeros. No solo minimizó su trayectoria, sino que también la llamó, entre otras cosas, “cerebro de pescado”.

Los fans han notado que sus constantes roces han provocado una división dentro del show; mientras que la mayoría ya ha tomado bando, algunos prefieren simplemente mantener una postura neutral.

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Niurka se peleó con Manelyk en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Niurka Marcos quiere abandonar ‘La granja VIP 2026’, aseguran

Durante una conversación con Pedro Sola, quien está fungiendo como “asistente” del tío Pepe, Azalia Ojeda ‘la Negra’ comentó que Niurka estaba haciendo sus maletas para, al parecer, abandonar ‘La granja VIP 2026’.

“Sí, está haciendo berrinche allá dentro, haciendo maleta… diciendo que ya se va”. Azalia ‘la Negra’

Kunno, quien también estaba presente, respaldó esto diciendo: “Dice que ya no aguanta”. En respuesta, Sola recalcó la posibilidad de una multa en caso de que renunciara. Ante esto, Ojeda sugirió que, probablemente, no haga nada.

Azalia ‘la Negra’ “Siempre hace lo mismo y no se termina de largar”.

Muchos fans dijeron notar que Niurka estaba muy molesta por los privilegios que ha obtenido Mane por decisión del público. Recordemos que, en el estreno del show, ganó inmunidad y no pudo ser seleccionada como peón tras una votación de la audiencia.

Por otra parte, durante la gala de eliminación, se anunció que la creadora de contenido tendría inmunidad esta semana por haber sido “la más gallita” en la primera asamblea. Además de esto, tuvo la oportunidad de quedarse por una noche en la suite del capataz junto a otros tres compañeros de su elección.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado si realmente la cubana abandonó el concurso. En tanto que los seguidores han reportado que no se le ha visto en la transmisión 24/7. En redes sociales, han pedido que no se vaya, pues consideran que ella es una de las que da “mayor contenido”.

Azalia dice que Niurka está haciendo sus maletas y dice que ya se va 😳. #LaGranjaVip pic.twitter.com/5H7rfeC1LB — Liliana Priestly 🏹 (@NinacidPa) September 14, 2026

¿Por qué Niurka Marcos salió ‘La mansión VIP 2026’?

Hace algunos meses, Niurka Marcos y su novio, Bruno Espino, entraron a ‘La mansión VIP’, reality digital creado por ‘HotSpanish’. En la primera semana, Niurka aseguró que había un cierto favoritismo hacia Sol León, quien era dueña de una de las marcas patrocinadoras del show.

Cuando se supo que Bruno sería el primer eliminado del concurso, la actriz decidió irse con él, no sin antes decir que estaba cansada de los fraudes y favoritismos. El asunto no paró allí, pues después hizo una serie de historias en Instagram diciendo tener pruebas de sus palabras.

En aquel entonces, surgió el rumor de que, supuestamente, ‘HotSpanish’ demandaría a Marcos. Esto nunca pasó, pero la celebridad siempre sostuvo no tener miedo a una posible acción legal.

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