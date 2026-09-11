¿Fraude en ‘La granja VIP 2026’? Exhiben supuesto favoritismo hacia Manelyk tras fuerte pelea con Niurka

No ha pasado ni una semana desde el estreno de ‘La granja VIP 2026’ y la polémica ya se hizo presente. Más allá de las peleas protagonizadas por algunos participantes, empezó a circular que, presuntamente, existiría un cierto favoritismo hacia Manelyk González. Te mostramos las pruebas que presuntamente lo confirmarían.

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Manelyk González en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Manelyk durante la primera semana en ‘La granja VIP 2026’?

Cuando ingresó a ‘La granja VIP 2026’, Manelyk González tuvo un roce con Niurka Marcos luego de que esta se negara a saludarla. La influencer criticó la actitud de la actriz y la llamó, entre otras cosas, “patética”.

Durante la noche de ‘Asamblea’, le reclamó a Rafa Mercadante por ser un “queda bien” y no respetarla. El conductor pensó que la celebridad lo acusaba de acoso, lo que elevó la tensión dentro del show. Al final, lograron limar asperezas.

Hace unos momentos, Mane volvió a pelear con Marcos. Y es que esta última consideraba que la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ buscaba “manipular” a los demás. Ambas se insultaron y muchos pensaron que las cosas podrían escalar a lo físico.

Aunque afortunadamente todo quedó en palabras, este conflicto dividió ‘La granja’; mientras que algunos tomaron bandos por alguna de las dos, otros simplemente prefirieron mantenerse neutrales. En redes sociales pasó algo similar, incluso varios dijeron que las dos estaban equivocadas y simplemente se comportaban como unas “verduleras”.

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Manelyk González se peleó con Rafa Mercadante y Niurka / Redes sociales

El supuesto favoritismo hacia Manelyk González en ‘La granja VIP 2026’

En redes sociales, ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, la producción de ‘La granja VIP 2026’ habló con Manelyk para que se disculpara con Rafa Mercadante. Esto, debido a las críticas que estaría recibiendo en internet.

También han recordado que, en la Asamblea, no detuvieron a Mane cuando Rafa estaba usando su derecho de réplica. Supuestamente, estarían intentando que la joven sea la ganadora del reality o, al menos, esté entre los finalistas.

“ME CUENTA UN PAJARITO… que producción habría hablado con Manelyk para que arreglara sus diferencias con RAFA POR LA FUNA QUE ESTÁ TENIENDO AFUERA… Y ahora muchas cosas me empiezan a cuadrar… Porque ayer Manelyk interrumpió a Rafa constantemente, prácticamente no lo dejó desarrollar sus argumentos, y nadie la frenó. Se ve el favoritismo nivel Dios”, contó el influencer de espectáculos Félix Arroyo.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado ni negado esto. No obstante, el conductor del programa aseguró que no había preferencias y que no detuvo a Mane por la actitud que había mostrado Azalia cuando Niurka la nominó.

Las especulaciones en redes sociales no han cesado y, pese a lo dicho por el presentador, muchos siguen sospechando que la influencer “sí es una protegida de producción”.

🚨 ME CUENTA UN PAJARITO… 🐦👀 que producción habría hablado con Manelyk para que arreglara sus diferencias con RAFA POR LA FUNA QUE ESTÁ TENIENDO AFUERA…



Y ahora muchas cosas me empiezan a cuadrar… 🤔 Porque ayer Manelyk interrumpió a Rafa constantemente, prácticamente no… — FELIX ARROYO TV 🌶️ (@FelixArroyoTV) September 10, 2026

¿Quién es Manelyk González, actual participante de ‘La granja VIP 2026’?

Manelyk González Barrera es una influencer, modelo, actriz y empresaria mexicana. Actualmente tiene 37 años. Saltó a la fama en 2014, cuando formó parte de Acapulco Shore, un reality de MTV. Estuvo en varias temporadas del proyecto.

Su popularidad fue creciendo y tuvo apariciones en otros programas como:

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En su momento, se vio en controversia por su relación intermitente con Jawy Méndez. También tenía una gran amistad con Karime Pindter, pero al final se distanciaron. No tiene hijos y actualmente está soltera.

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