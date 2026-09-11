La granja VIP 2026: ¿A quién traicionó María Karunna HOY, 11 de septiembre? Así quedo la placa de nominación

Este viernes 11 de septiembre, se llevará a cabo la gala de ‘Traición’ en ‘La granja VIP 2026’. María Karunna, quien ganó la salvación, tendrá la responsabilidad de sacar a un nominado de la placa y subir a otro participante. Te contamos todo lo que pasó.

No te pierdas: ¿Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’, abandona ‘La granja VIP 2026’? Sufre crisis de salud y dice: “Me siento raro”

María Karunna fue la salvada de la primera semana de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó en el primer juego de ‘Salvación’ en ‘La granja VIP 2026’?

El pasado jueves 10 de septiembre, se realizó el juego por la ‘Salvación’ en ‘La granja VIP 2026’. Los nominados se enfrentaron en una dinámica para definir quién salía de la placa y a aquel que tendría el poder de la “Traición”.

La sorpresa de la noche fue que uno de ellos no podría participar en la dinámica. Esto, por decisión del resto de los granjeros. Quien no pudo integrarse al juego fue Rafa Mercadante. Solo Kevin Contreras, María Karunna y Mónica Escobedo tuvieron la oportunidad de salvarse.

La ganadora fue María. La cantante no solo dejó de estar en placa, sino que también tendrá el deber de salvar a otro nominado y subir a un granjero. En redes sociales, se ha especulado que, probablemente, “traicione” a Pimpinela Escarlata o a Kunno.

Algo que han notado los fans es que algunos participantes se le han acercado para, aparentemente, influir en su decisión. Solo Niurka le ha recomendado que siga su “corazón” y no se deje manipular por nadie.

Hasta el momento, la placa de nominación está de la siguiente manera:

Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

Lee: ¿Abandonó LCDLFM para irse a la competencia? Gala Montes aparece viendo ‘La granja VIP’ luego de su salida

María Karunna en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La granja VIP 2026’?

El proceso de votación en ‘La granja VIP 2026’ es relativamente sencillo. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota/ Repartir tus diez votos disponibles entre tu o tus granjeros favoritos. Dar clic en ‘Enviar votos’ y listo.

De acuerdo con las encuestas hechas en redes sociales, la primera eliminada de la temporada sería Mónica Escobedo, en caso de que no sea la salvada de la noche.

La gala de ‘Traición’ se realizará este 11 de septiembre, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Azteca UNO y Disney Plus, plataforma de streaming en la que también se transmite el 24/7.

¿Cómo votar en La granja VIP 2026? / Redes sociales

Así quedó la placa de nominación de ‘La granja VIP 2026’ tras la ‘Traición’ de María Karunna

Durante la gala de ‘Traición’, María Karunna decidió salvar a Mónica Escobedo y puso a Manelyk en la placa. Previo a la decisión de la cantante, el “pajarito de la suerte” decidió que el capataz, es decir, Julio Camejo, también podía traicionar a alguien.

El actor decidió traicionar a Coreañera, por lo que la tabla queda de la siguiente manera:



Rafa Mercadante

Kevyn Contreras

Coreañera

Manelyk González

Mira: La granja VIP 2026: ¿Hay fsntasmas? Carlos Trejo y granjeros escuchan ruidos en la madrugada ¡y se va la luz!

