Ivonne Montero exhibe a Laura Bozzo; revela incómodo momento que protagonizó en LCDLF: “No le atinaba a la taza”

Ivonne Montero nuevamente vuelve a dar de que hablar durante su participación en ‘La granja VIP’, luego de que revelara un incómodo momento que involucra a una de las personalidades más polémicas de la farándula: Laura Bozzo.

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Ivonne Montero reveló descuido de Laura Bozzo en LCDLF. / YT: Hoy y redes sociales

¿Qué pasó con Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos’? Ivonne Montero lo revela

Mientras se encontraba en el baño de ‘La granja VIP’, Ivonne Montero le revelo a María Karunna una curiosa experiencia de la que fue testigo mientras estaba en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo.

De acuerdo a la actriz pudo ser testigo de un ‘accidente’ que le ocurrió a Laura Bozzo, quien de acuerdo a sus palabras no le atinaba a la taza del baño cuando tenia que hacer sus necesidades.

“En el reality en el que estuve había alguien que se hacía popo afuera [de la taza del baño]” Ivonne Montero

Ivonne Montero prefiere permanecer lejos de Laura Bozzo. / YT

Ante la sorpresa de Karunna, Ivonne Montero aseguró que ni ella ni el resto de los habitantes entendían el proceder de la conductora, sin embargo, es una situación que hoy por hoy le causa gracia.

Como era de esperarse, los internautas no han dejado pasar el momento y han retomado las declaraciones de Montero asegurando que Julia Gama y Niurka también hablando al respecto.

Ivonne Montero confiesa que Laura Bozzo se hacía del baño afuera de la taza cuando compartieron en La Casa de los Famosos. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/rzkeEWxLlp — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 10, 2026

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Ivonne Montero vs. Laura Bozzo: Los conflictos que rodearon ‘LCDLF’

Durante su permanencia en la casa de Telemundo, Ivonne y Laura tuvieron varios encontronazos causados por el juego rudo de la presentadora.

Luego de salir del encierro, Ivonne Montero no se guardó nada y reveló que estaba decepcionada por la agresividad y por la supuesta manipulación que ejercía Bozzo sobre ella durante el juego, buscando la pelea y después haciendo las pases, un ciclo sin fin que confundía a la actriz.

Mientras ambas compartían espacio en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, Bozzo fue bastante hiriente con Montero, gritándole insultos como “mosca muerta”, “manipuladora”, “hipócrita” e incluso “basura”.

Debido a la pésima relación entre ambas, Ivonne Montero aseguróque la conductora es una de las colegas que prefiere mantener ‘de lejitos’, pues su toxicidad le hace mucho daño.

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Laura Bozzo / IG

¿Qué dijo Laura Bozzo de las declaraciones de Ivonne Montero en ‘La granja VIP?

Hasta el momento, Laura Bozzo no se ha pronunciado acerca de los dichos de Ivonne Montero en ‘La granja VIP’, sin embargo, se espera que fiel a su estilo la conductora no se quede callada e inicie una guerra de declaraciones; ¿desmentirá o aceptará los dichos de Ivonne?

