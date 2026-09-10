¿Litzy será la nueva granjera de La granja VIP? La cantante responde a casi una semana del estreno: VIDEO

A pesar de que Litzy tuvo una sólida participación en ‘Masterchef Celebrity 2024’ y de paso se robó el corazón del chef Poncho Cadena, en recientes declaraciones respondió si se atrevería a formar parte de un reality 24/7 tal como ‘La casa de los famosos México’ o bien ‘La granja VIP’. Incluso, se ha especulado en redes sociales la posibilidad de que la cantante sea parte del último programa mencionado, ¿será?

Litzy revela el motivo por el que no entrará a ‘la Granja VIP’ / Instagram: @litzyoficial

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¿Qué dijo Litzy sobre la posibilidad de entrar a ‘La granja VIP’?

Pese a los rumores que circularon sobre su posible participación en algún reality 24/7, la cantante de Jeans reveló que de ninguna manera aceptaría formar parte del elenco pues le da miedo la exposición a la que tendría que someterse. Esto, aunque consideró que ‘La granja VIP’ es un “gran proyecto”.

“Sin duda es un gran proyecto, nunca me lo propusieron y aunque me lo hubieran propuesto no lo hubiera hecho. Son proyectos en los que te expones mucho. Llevo 30 años trabajando, mostrando lo que sé hacer. Estás muy expuesto y al final siempre le vas a caer mal a alguien o alguien va a hablar mal de ti” Litzy

Además de la exposición al público, Litzy aclaró que de ninguna manera le gustaría poner a su familia en una situación de tener que defenderla, pues sabe bien que ellos no aguantarían que al interior del reality alguien se exprese mal de ella o la critique.

Litzy le tiene miedo a la funa. / Redes sociales

“Yo creo que se meten a la tele a golpearlos”, agregó Litzy.

Lo anterior dejó claro que la también actriz no será la nueva granjera de la nueva temporada de La granja VIP, así como tampoco cancelará su boda con el chef Cadena por esta misma razón. ¡Solo eran rumores!

¡LE TIENE MIEDO A LA FUNA! 😱 Litzy le dice no a los realities como LA GRANJA VIP para evitar polémicas #ebninforma #ernestobuitronnews #lagranjavip #litzy pic.twitter.com/iLPAOSWqnB — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 10, 2026

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¿Qué dijo Litzy sobre por qué aceptó entrar a ‘MasterChef Celebrity 2024’?

Litzy formó parte de las filas de ‘MasterChef Celebrity 2024’, programa en el que se consolidó como semifinalista. Respecto a los motivos que la llevaron a aceptar ser parte de este formato mencionó:

“En MasterChef es cocina, de alguna manera es un programa en el que estás protegido porque no hay 24/7, y estabas cocinando todo el tiempo” Litzy

Litzy y chef Poncho posponen su boda por esta verdadera razón y ¡no fue por falta de tiempo! / Redes sociales

¿Cómo inició el romance entre Litzy y Poncho Cadena?

Mientras se desarrollaba la competencia en la cocina más famosa de México, tal como te comentamos en TVNotas, Litzy sintió el flechazo de cupido durante un reto en el que ella y el chef Poncho Cadena tenían que trabajar juntos.

Debido a las normas de ‘MasterChef’, ninguno de los dos pudo confirmar su romance. Sin embargo, una vez terminado el proyecto, pudieron seguirse conociendo mejor hasta anunciar su noviazgo de forma pública. Así confirmó Litzy su romance con el chef.

“Ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos, ni hablábamos, ni nada, hasta que salí del programa, empezamos a tener contacto, empezamos a hablar y a salir y ya, todo está increíble”, dijo Litzy en ‘Pinky promise’.

“Sí, es verdad. Encontré el amor. Fue obviamente después de ‘MasterChef’”, agregó.

Al momento la cantante y el chef no han podido dar ‘el siguiente paso’. Ambos revelaron que, por falta de tiempo, no han podido llevar a cabo su boda. Sin embargo, no descartan convertirse en padres aunque eso signifique poner en pausa algunos proyecto profesionales; ¿los visitará pronto la cigüeña?