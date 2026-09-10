Aseguran que Rosa María Noguerón será sustituida como productora de La casa de los famosos México ¡el viernes!

Las críticas han sido duras para la producción de La casa de los famosos México 2026, misma que es encabezada por Rosa María Noguerón (desde hace años), pero que, tras esta edición, presuntamente ya no estaría al frente del proyecto. Te decimos los detalles.

¿Rosa María Noguerón fuera de La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Por qué la producción de La casa de los famosos México 2026 ha sido criticada?

La lista de detalles que han sido criticados de la actual producción de La casa de los famosos México 2026 es grande, desde el elenco reunido, hasta las dinámicas creadas para los habitantes.

Aquí una lista de las polémicas señaladas en redes sociales:



Favoritismos hacia algunos habitantes: Internautas han señalado que, presuntamente, la producción “protege” a Masad , por lo que ha estado libre de varias nominaciones.

, por lo que ha estado libre de varias nominaciones. “Temporada aburrida": Esto ha sido señalado por la presunta mala elección de la producción para el elenco de la temporada .

. Dinámicas forzadas: Muchos creen que el forzar el conflicto le quita su “encanto” al programa, aún cuando es lo que para mucho “llama la atención”.

le quita su “encanto” al programa, aún cuando es lo que para mucho “llama la atención”. Eliminación de Yanet García: Este fue otro de los aspectos polémicos, pues acusaron a la producción de “humillar públicamente” a Yanet, por la forma en que fue eliminada.

Estos son algunos de los temas por los que Rosa María ha sido señalada, afirmando que podría ser su última temporada al frente del proyecto. ¿Será que sí?

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Fuertes críticas a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón quedará fuera de La casa de los famosos México tras cuarta temporada?

Las dudas acerca de la continuidad de Rosa María Noguerón al frente de La casa de los famosos México siguen en duda, todavía han crecido más con la reciente información.

Según datos de una periodista Flor, panelista de La granja VIP, se está manejando que Noguerón presuntamente ya no esté para la quinta edición del reality, incluso las juntas para “preparar el proyecto del siguiente año” serían este mismo viernes:

Ya informó que el viernes Andrea Rodríguez y uno de los primos Galindo tendrán junta para producir #LaCasaDeLosFamososMéxico el año que viene. Les sumo a Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez. X: Serios y sinceros

Días atrás, la misma fuente aseguró que presuntamente esta era la última temporada de Rosa María en el reality, y parece ser que se cumplirá.

Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada por la producción, tampoco han lanzado algún comunicado relacionado, por lo que todo se mantiene solo como rumor:

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Rosa María Noguerón fuera como productora de La casa de los famosos México 2026 / X: Serios y sinceros

¿Cuál es la trayectoria de Rosa María Noguerón en televisión?

Rosa María Noguerón tiene una importante carrera en los medios, comenzando en la radio y posteriormente se consolidó en Televisa-Univision.

Rosa María Noguerón se incorporó a proyectos de Televisa, donde fue adquiriendo experiencia en diferentes formatos. De acuerdo con perfiles sobre su trayectoria, también colaboró como reportera y productora asociada con Memo del Bosque.

También ha trabajado en programas de comedia, entre ellos Nosotros los guapos, protagonizado por Adrián Uribe y Ariel Miramontes, y El príncipe del barrio.

Uno de los proyectos importantes antes de La casa de los famosos México fue Guerreros 2021, reality de competencia de Televisa. Noguerón tomó la producción del programa y encabezó la segunda temporada, para después dar el salto al importante programa de Televisa.

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