Gala Montes explota vs. la producción de ‘LCDLFM 2026’ tras dejar el proyecto: “Me sacaron” VIDEO

Han surgido muchas teorías sobre por qué Gala Montes dejó ‘La casa de los famosos México 2026’. Si bien la versión oficial es que abandonó el proyecto voluntariamente, se ha dicho que, supuestamente, tuvo una crisis de ansiedad y hasta agredió a alguien del staff.

En medio de las especulaciones, la actriz explica lo que realmente pasó y no solo explota contra aquellos que, según ella, inventan chismes, sino que también se queja de la producción del programa. Te contamos lo que dijo.

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Gala Montes salió de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Gala Montes salió de ‘La casa de los famosos México 2026’ por agredir a la psicóloga del proyecto?

El pasado 8 de septiembre, el canal oficial de ‘La casa de los famosos México 2026’ confirmó que Gala Montes había renunciado al reality. Sin dar mayor explicación, le desearon todo lo mejor en sus proyectos venideros.

Posteriormente, la periodista Joanna Vega-Biestro informó que, presuntamente, Gala había ido a un lugar apartado para pedir un tampón a la producción. Al ver que no se lo daban rápido, se alteró, por lo que miembros de la producción y la psicóloga entraron a tranquilizarla. Cuando la especialista en salud mental comentó que lo mejor era internarla, la actriz se “abalanzó” sobre ella, por lo que decidieron sacarla.

Hace unas horas, la también cantante compartió unas historias en Instagram para dar su versión de la historia. Se dijo cansada de los “chismes” de Joanna. No obstante, reconoció que todo había empezado por un producto íntimo.

Según ella, la sacaron después de ir a un lugar prohibido para pedir un tampón o algo para la menstruación, pues lo necesitaba urgentemente y, al parecer, la producción no le hacía caso.

“Esto es lo que pasó realmente, para que la ‘Joanna Vega Siniestro’ no esté inventando ma… Yo me salí del confe porque me estaba bajando, se me estaba escurriendo la pu… sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera. Me fui adonde estaban, adonde les llegan los paquetes de Amazon. Obviamente los participantes no abren esa puerta, pero yo sé que es un foro porque yo viví ahí. Me valió, abrí la puerta y me salí de La casa de los famosos y les dije: ‘Jefa, un tampón’ y me regresé… Yo no me quería salir, me sacaron”. Gala Montes

Reiteró que su acción fue considerada contra las reglas y por eso la expulsaron, pese a que no quería irse. Y es que dijo que se la estaba pasando “muy bien”.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre la producción de ‘LCDLFM 2026’ y la comida que ingirió?

Si bien Gala Montes se dijo agradecida por su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’ y hasta pidió disculpas por “fallar”, resaltó que la producción suele “inventar cosas”. Puso de ejemplo los señalamientos por, presuntamente, comerse seis paquetes de jamón.

Comenzó aclarando que no había ingerido tantos paquetes y que lo hizo porque no había comido bien en ese momento. Se dijo muy enojada de que la producción tuviera una “fijación” con los alimentos.

“Inventarle a la gente algo de la comida me parece tan bajo y esa fue la producción o están bien pen… los integrantes… La producción tiene una fijación con decir cosas sobre lo que como”, expresó.

Al retomar el tema sobre su salida, relató que sí vio a la psicóloga, quien, a su parecer, le decía cosas “incongruentes”. No obstante, dejó claro que jamás hubo una agresión de por medio.

Gala Montes había entrado a ‘La casa de los famosos México 2026' en sustitución de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Gala Montes amenazó a Joanna Vega-Biestro por hablar de su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Sobre Joanna Vega-Biestro, Gala Montes reiteró que, aparentemente, la periodista mintió sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’. Señaló que tener “cucarachas dentro del programa” podría considerarse “hostigamiento”.

Tras minimizar la carrera de la periodista, resaltó que podría “acosarla” como, a su parecer, ella lo hace, pues “no tiene nada que perder”.

“Así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder, nada más te digo. Tú estás yendo a investigar cosas mías… tú quieres que un día vaya al kínder de tu hija y me pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta. No lo voy a hacer, pero es lo que tú estás haciendo”, sentenció.

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