Ricardo Peralta defiende a Adrián Marcelo y, ¿confirma su regreso a LCDLFM 2026? “Es una realidad” VIDEO

Luego de la funa que vivió Ricardo Peralta por su participación en ‘La casa de los famosos México’, el influencer vuelve a encender las redes con sus más recientes comentarios sobre Adrián Marcelo. ¿Habló sobre su regreso al reality? Te contamos.

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Ricardo Peralta revive la polémica de ‘La casa de los famosos México 2024' / FB: Ricardo Peralta

Ricardo Peralta y Adrián Marcelo: ¿Qué relación tienen después de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque se podría esperar que a causa de las repercusiones del show los exhabitantes del ‘cuarto Tierra’ no se quisieran ver ni en pintura, la realidad es diferente y así lo expuso Ricardo Peralta.

En una plática con César Doroteo, ‘Torpecillo’ reveló que próximamente Adrián Marcelo estará publicando una entrevista con él en la que platican sobre lo que vivieron en la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’.

A pesar de que Adrián Marcelo terminó su participación en el reality con la etiqueta de villano, Peralta desmiente que se trate de un ser frío, e incluso lo considera un amigo. Incluso, recordó que el regiomontano lo defendió en diversas ocasiones.

“Yo sé lo que viví con él, y la verdad es que yo tengo un recuerdo bueno de él, porque conmigo sí fue muy bueno y de hecho me defendía. No espero que ustedes me crean o cambien la perspectiva de él o mía o lo que sea, solamente es una realidad” Ricardo Peralta

"yo de lo que viví con él, y la verdad es que yo tengo un recuerdo, bueno de él, porque conmigo él siempre fue muy bueno"



Mi madre @torpecillo_ sobre su encuentro con Adrián Marcelo, siempre fueron los buenos de una historia mal contada#LaCasaDeLosFamososMéxico#LCDLFMX2 pic.twitter.com/kaPcpviTs4 — Quique alborotador druak (@QuiqueCuervoGDL) September 10, 2026

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¿Qué pasó con los integrantes del ‘cuarto Tierra’ al terminar ‘La casa de los famosos 2024’?

La intensa polémica que rodeó a los integrantes del ‘cuarto Tierra’ no impidió que continuaran con una relación después del programa, y así lo deja claro Ricardo Peralta:

“De algún modo hemos estado pendientes de todos, pendientes de Gomita, pendientes de Sian, pendientes de Agus… creo que el trauma une y vivimos un trauma muy grande todos” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta asegura que la amistad con el ‘cuarto Tierra’ continúa. / FB: Ricardo Peralta

‘LCDLFM’: ¿Por qué funaron a los integrantes del ‘cuarto Tierra?

Durante la emisión de ‘La casa de los famosos México 2024’, la audiencia reprobó las dinámicas de acoso, violencia psicológica y bromas pesadas con las que jugaban los integrantes del ‘cuarto Tierra’, ganándose el hate masivo de los seguidores del reality.

Entre los más afectados por este motivo fueron:



Adrián Marcelo : Por presuntamente ejercer violencia psicológica en contra de Gala Montes y el líder de Mar.

: Por presuntamente ejercer violencia psicológica en contra de Gala Montes y el líder de Mar. Mariana Echeverría: Fue vista con malos ojos por el constante “acoso” contra Brigitte Bozo, además de que tenía el control de la cocina y la comida en la casa.

Ricardo Peralta: Intentó acusar al líder de Mar de homofobia. Esto tras presuntamente haber criticado su outfit en una de las galas.

Sian Chiong: Forzó un shippeo con Ricardo Peralta Gala Montes, quien era su amiga personal antes de iniciar el proyecto.

Cabe señalar que Ricardo Peralta no ha confirmado su participación como habitante en la actual temporada de La casa de los famosos México. No obstante, sí puntualizó que tiene buenos recuerdos de Adrián Marcelo en dicho reality.