Gala Montes rompe el silencio tras abandonar La casa de los famosos México 2026: “Estoy muy cansada”

Después de horas de especulaciones por su sorpresiva salida de La casa de los famosos México 2026, Gala Montes finalmente reapareció en redes sociales. La actriz decidió hablar directamente con sus seguidores ¿Si fue un taque de ansiedad?

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes tras abandonar La casa de los famosos México 2026?

Luego de que la producción confirmara que Gala Montes abandonó voluntariamente La casa de los famosos México 2026, la actriz decidió romper el silencio a través de sus redes sociales.

La famosa apareció en un breve video para tranquilizar a sus seguidores, quienes durante varias horas se preguntaron qué había ocurrido tras su repentina salida del reality. Su ausencia generó todo tipo de especulaciones debido a que dejó la competencia sin despedirse de sus compañeros.

En su mensaje, Gala aseguró que se encuentra bien y que simplemente necesitaba descansar después de los días que pasó dentro del programa.

“Queubo mi gente, estoy bien, estoy descansando un ratito. Estaba muy cansada porque estaba entrenando ahí con Yahir” Gala Montes

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¿Gala Montes reveló por qué abandonó La casa de los famosos México 2026? Esto fue lo que adelantó

Tras tranquilizar a sus seguidores, Gala Montes dejó abierta la puerta para hablar más a fondo sobre su inesperada salida de La casa de los famosos México 2026. Aunque no explicó los motivos de su decisión, sí adelantó que en los próximos días podría compartir más detalles sobre lo ocurrido durante su breve paso por el reality.

“Y bueno, mañana o en estos días les cuento más, pero pues nada, que sepan que estoy bien y que les mando besos. Todo bien”, Gala Montes

Mensaje que rápidamente tranquilizó a los fans que seguían preocupados por su bienestar.

¿Gala Montes responde a Cynthia Klitbo tras negarle una secadora en La casa de los famosos México 2026?

La relación entre Gala Montes y Cynthia Klitbo habría dado un giro tras un incidente ocurrido durante la madrugada en La casa de los famosos México 2026. Todo comenzó cuando Gala despertó a Cynthia para decirle que sus ronquidos no la dejaban dormir, situación que llevó a la actriz a abandonar la habitación y pasar la noche en otra zona de la casa. Horas después, la tensión aumentó cuando Gala le pidió prestada una secadora, pero Cynthia presuntamente se negó porque consideró que dejaba sus cosas fuera de lugar.

Ya fuera del reality, Gala Montes reaccionó al video del momento en redes sociales y lanzó un contundente mensaje contra Cynthia Klitbo: