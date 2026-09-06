¿Gala Montes ingresará a rehabilitación? Actriz rompe en llanto, admite que necesita ayuda y preocupa a sus fans

Lo que parecía ser una despedida indefinida de las redes sociales terminó convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de la noche. Gala Montes encendió las alarmas tras aparecer llorando, hablar de sentirse rota, admitir que necesitaba ayuda e incluso mencionar la posibilidad de internarse. Sin embargo, cuando muchos pensaban que se retiraría por completo de los reflectores, la actriz reapareció inesperadamente como la nueva habitante de la casa de los famosos México 2026.

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Gala Montes / Instagram

¿Por qué Gala Montes preocupó al decir que necesitaba ayuda?

Gala Montes compartió varios videos en los que apareció visiblemente afectada. Entre lágrimas, la actriz aseguró que atravesaba un momento complicado y que necesitaba alejarse temporalmente de las redes sociales.

En las grabaciones, Gala reconoció sentirse agotada emocionalmente y explicó que necesitaba enfocarse en sí misma. Sus declaraciones preocuparon a miles de seguidores que comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente con la actriz.

“Wey no puedo, no sé cómo me presento a trabajar así, no puedo perdón, ya tengo una edad que ya me tengo que cuidar yo porque si no no me cuida nadie chavos, entonces me voy a estar ausente un ratito... me duele, me voy a levantar de esta. Lo voy a hacer, me tomaré un tiempo indefinido”. Gala Montes

Más adelante compartió otro mensaje que incrementó la preocupación: “Solo tengo a Ana y a otros amigos, es bien duro, le voy a dejar el álbum y ya. Perdón banda, ya no puedo, me siento bien sola”, dijo la cantante y actriz.

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¿Qué le pidió Crista Montes a Gala Montes en el correo que hizo público?

La polémica comenzó días antes cuando Gala Montes decidió exhibir un correo electrónico enviado por su madre, Crista Montes, con quien mantiene una relación distante desde hace tiempo.

A través de Instagram, la actriz mostró el mensaje donde su mamá le pedía buscar apoyo profesional y replantear algunas situaciones de su vida.

Crista Montes. “Gala es increíble que te resistas tanto, es impresionante que no te des cuenta que ahí no es la felicidad, yo creo vale la pena perdonar, ¿no crees? Necesitas ayuda, hazlo por ti”

La reacción de Gala no se hizo esperar. La actriz respondió públicamente cuestionando las intenciones de su madre, asegurando que quería liberarse de ciertas “traiciones” y afirmando que era “la hija de nadie”, agregando incluso la palabra “huérfana”.

Crista también respondió y negó que estuviera buscando dinero o algún beneficio.

Crista Montes “Y te lo escribí porque vi el video de ese tipejo. No confundas preocupación con interés. En ese mensaje no te pedí dinero, te pedí que estuvieras bien. Publicarlo y ponerle una intención que no tiene no cambia lo que está escrito. Afortunadamente, las palabras hablan por sí solas”.

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Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

¿Gala Montes habló de rehabilitación y de internarse?

Las especulaciones crecieron cuando Gala publicó una historia con la frase “la patrulla espiritual”, expresión que suele utilizarse coloquialmente para referirse a grupos que ayudan a trasladar a personas que buscan internarse para recibir apoyo especializado.

Poco después compartió un video que muchos interpretaron como una aceptación de que necesitaba ayuda. En una publicación relacionada con su mamá escribió: “Creo que tiene razón ya… necesito ayuda”.

La actriz también pidió disculpas a Nacho Cano, productor de La Malinche, al asegurar que tendría que ausentarse temporalmente: “Me daba mucha ilusión estar aquí, pero los juro que me repondré de esto, perdón Nacho”.

Posteriormente publicó un extenso mensaje donde reveló sentirse rota emocionalmente y confirmó que se alejaría de las redes.

“Mis 3 curitas… ya no puedo, me siento rota. Necesito tiempo para mí lejos de las redes”. Gala Montes

En la misma publicación aseguró que otras personas se encargarían de sus proyectos, habló de futuros planes para ayudar a niños actores y jóvenes en situación vulnerable, y dejó una frase que llamó especialmente la atención.

Gala Montes “Mi señora tenía razón, necesito pedir ayuda, necesito volver a mí. A Dios. Estoy dispuesta a todo, pero antes internarme. Para poder ayudar a los otros necesito salvarme a mí. Nadie viene a salvarte”.

¿Gala Montes entró a La casa de los famosos México 2026?

Cuando los rumores sobre una posible rehabilitación dominaban las redes sociales, llegó el giro inesperado de la noche. Durante la gala del domingo, la producción reveló finalmente la identidad de la persona que ocuparía el lugar que dejó vacante Aldo Rendón, quien abandonó la competencia por motivos de salud.

Durante varios días circularon nombres como Ricardo Peralta, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Apio Quijano, Yeri Mua e incluso Adrián Marcelo. Sin embargo, ninguno de ellos apareció.

Fue Gala Montes quien finalmente ingresó por el carrusel y cruzó nuevamente las puertas de la casa de los famosos México 2026, sorprendiendo tanto a los habitantes como a los televidentes.

Su llegada ocurrió además en una noche importante para el reality, ya que Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada de la temporada, dejando una vacante emocional y estratégica dentro del juego.

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¿Por qué el regreso de Gala Montes podría cambiar la competencia?

Gala Montes no llega como una participante novata. La actriz formó parte de la segunda temporada de la casa de los famosos México en 2024, donde logró permanecer 71 días dentro de la competencia.

Integró el famoso team Mar junto a Mario Bezares, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, logrando llegar a la gran final y convirtiéndose en la tercera finalista de aquella edición.

Además de su experiencia, Gala ya conoce las nominaciones, los posicionamientos, el aislamiento y la presión que implica estar bajo vigilancia las 24 horas del día. Eso podría darle una ventaja frente a los habitantes actuales.

Su regreso también revive recuerdos de una de las etapas más polémicas del reality, especialmente por los conflictos que protagonizó con Adrián Marcelo, una rivalidad que marcó buena parte de la conversación durante la temporada de 2024.