LCDLFM: Gala Montes y Ricardo Peralta protagonizan el primer encontronazo, él defiende a Bárbara Islas

“La casa de los famosos México” en su segunda temporada ya está dando de qué hablar, debido a que muchos de sus participantes comenzaron a tratar temas acerca de su vida privada, como fue el caso de la actriz Gala Montes.

Esto ocurrió el primer día de convivencia, ya que la actriz decidió abrirse con sus compañeros sobre su vida privada. Recordemos que hace unos días, Gala estuvo en el ojo del huracán por su supuesta relación amorosa con su compañera Bárbara Islas.

La villana de telenovela hizo público su supuesto romance durante una transmisión en vivo en la cual estaba acompañada de la propia Bárbara Islas y Pablo Chagra. Fue ahí, frente a cámaras, donde Gala aseguró que entre ella e Islas existía algo más que una amistad, ya que salían en plan romántico desde hace tiempo.

Tras lo dicho por Gala, Bárbara Islas, en esa misma transmisión, negó rotundamente la relación. Además, Islas aseguró que ya no quería saber nada de Gala tras lo sucedido.

Gala Montes habla de su supuesta relación con Bárbara Islas

Hace unas horas, Gala Montes compartió más detalles sobre su relación con Bárbara Islas, ahora que se encuentra dentro de “La casa de los famosos México”. La actriz aseguró que no fue una estrategia para llamar la atención.

“Fue algo con lo que estuvimos de acuerdo las dos, no tendría por qué inventarlo, no gané nada… no quedaría en ridículo”, afirmó Montes. Además agrgegó que aunque no fue una relación formal, sí salieron en varias ocasiones y, al parecer, había mucha atracción: “No éramos novias, pero nos gustábamos”.

Cuando Shanik le cuestionó hasta dónde llegó con Bárbara Islas, preguntando directamente: “¿H¡ci3ron el a0rr?”, la actriz prefirió mantener la discreción y simplemente respondió: “No puedo decir eso”.

Montes mencionó que actualmente su relación con Bárbara no es la mejor, pues desde que pasó la situación, no ha podido hablar con su compañera de set. “Yo me enojé, porque yo había hablado con ella y me la cambió, entonces salen y dicen que yo la saqué del clóset, y no se me hace padre”, explicó.

Ricardo Peralta defiende a Bárbara Islas tras lo dicho por Gala Montes

Por su parte, Ricardo Peralta comentó que no era por atacar a Gala ante la situación, pero desde su perspectiva tenía que apoyar a Bárbara Islas, quien también al parecer es su amiga.

“Si me va a tocar defender un poco a ella… por lo que yo sé, ella (Bárbara Islas) es muy amorosa con sus amigos, sus amistades es cariñosa. Sí le causó un conflicto porque hasta donde yo sé, ella no se considera una persona ni bi…”. Ricardo Peralta

Ante esto, Gala Montes subió el tono de su voz y dijo:

Gala Montes “W3y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Solo no me digas una cosa que no es. Ah no, yo no estoy invalidando lo que ella siente, porque sé que debe ser difícil para ella, tan es así que no ha salido a decir nada. Lo que sí no se me hace padre es que... sepamos lo duro que es llegar a donde uno tiene que llegar y que... me tumbes justamente antes de entrar a un reality...”

Finalmente, Peralta agregó: “Yo creo que el amor no solamente es esta onda de s3*u4l, yo creo que lo que tienen que hacer es platicar más adelante, porque ahorita no vas a poder platicar con ella…”.

Gala reviró entre los comentarios del resto de los participantes:

Para mí sí era importante... aparte que me veas con esa cara de ‘Wey qué p3d0 ese bicho raro. Gala Montes

La situación entre Gala Montes y Bárbara Islas continúa generando controversia y curiosidad entre los seguidores del reality show. Hasta el momento, Islas no ha respondido a los comentarios de Gala.

