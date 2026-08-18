Litzy y el chef Poncho Cadena ¿ya tienen fecha de boda tras negar planeación? "¡No se preocupen!”

Después de que se especulara que Litzy y el chef Poncho Cadena habían terminado su relación tras supuestamente cancelar su compromiso, la pareja volvió a ser cuestionada sobre la posibilidad de que lleguen al altar en un futuro cercano. ¿Tienen una nueva fecha? ¡Te contamos los detalles.

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¿Litzy y chef Poncho Cadena en planes de boda? / Archivo TVNotas

¿Cómo iniciaron los rumores de que Litzy y el chef Poncho Cadena habían cancelado su compromiso?

Durante la presentación a prensa de MasterChef México 24/7, el chef Poncho Cadena explicó que sus planes de boda con Litzy habían sido pausados por temas laborales. Además de su compromiso diario con el reality de cocina, la cantante tendría nuevos proyectos musicales.

“Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas… Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos”. Poncho Cadena

Asimismo, señaló que el posible culpable de lo ocurrido habría sido él, ya que ante la emoción de llegar al altar con su pareja no tomó en cuenta otros factores. “Se me quemaron las papas, o como se diga, el tiempo no me organicé bien; a ella también le salió trabajo, tomamos la decisión los dos”.

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El chef Poncho Cadena puso fin a los rumores de su relación con Litzy. / IG: @litzyoficial

¿Qué dijo Litzy ante los rumores de la cancelación de su boda con el chef Poncho Cadena?

Después de que Poncho Cadena aseguró que su relación marchaba bien, Litzy sorprendió al confesar que nunca iniciaron los planes de boda. De acuerdo con la intérprete, no existió la cancelación de su boda, porque nunca hubo una fecha definitiva.

“Yo solamente quiero aclarar una cosa: aquí nunca se canceló nada, aquí nunca se planeó nada. Poncho, como estaba emocionado y tal, dio una fecha. La verdad es que no hemos armado nada porque no hemos podido”. Litzy

Aunque negó estar en planes de llegar al altar con el chef, la exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró que su relación va viento en popa; incluso ha llegado a considerar la posibilidad de convertirse en mamá sin importar que pause sus proyectos profesionales.

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Litzy y Poncho Cadena no descartan llegar al altar. / Redes sociales

¿Litzy y el chef Poncho Cadena retoman los planes de su boda?

Ahora que MasterChef México 24/7 está en sus últimos días, Litzy y el Poncho Cadena volvieron a ser abordados por la prensa. Ahora que estaban juntos, el chef reconoció que, ante la emoción, dio antes una fecha de boda sin estar confirmada.

“Sí nos vamos a casar; yo, muy entusiasta, dije una fecha. Los dos trabajamos y los dos estamos ocupados; llevamos dos años juntos, vivimos juntos desde hace dos años. La idea es casarse”. Poncho Cadena

Sobre la emoción de sus seguidores por su boda, aseguraron que entienden el cariño que sienten al verlos juntos; sin embargo, descartaron hacer un evento grande: “Queremos algo bien íntimo, pero más adelante les contaremos”, explicó Litzy, a lo que el chef Poncho agregó: “Sí nos queremos y amamos mucho, nos vamos a casar, seguro”.

Finalmente, aunque aún no existe una fecha de boda, la cantante y actriz concluyó el tema señalando: "¡No se preocupen!”, por lo que no se descarta la posibilidad de que la pareja de una sorpresa próximamente.

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