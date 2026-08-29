¿Ya hay ganador de ‘MasterChef 24/7’? Destapan que un finalista sería sobrino del chef Poncho Cadena

El próximo domingo 30 de agosto, se llevará a cabo la gran final de ‘MasterChef México 24/7’. Desde su estreno, el programa ha recibido muchas críticas y acusaciones relacionadas con presuntos favoritismos hacia ciertos participantes. Previo a la final, surge otro señalamiento que podría confirmar que hay “fraude” dentro del reality. Te contamos lo que se dice.

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MasterChef México 24/7 vivirá su gran final el próximo 30 de agosto / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas de ‘MasterChef México 24/7’?

‘MasterChef México 24/7’ empezó con 22 participantes. Con el tiempo, se sumaron otros dos, dando así un total de 24 cocineros, quienes fueron:

Ángel Villamar Carrillo ‘Antrax’ Anette Michelle Núñez Malacara Arturo López Santillán Camila Ángel Nello / Camila Souza Claudia Ruíz Daniela Parra Diego de León Carrillo Emmanuel Chiang Carriles ‘Chiang’ Flor Ramírez González Guillermo Alberto Palomino León ‘Ramahá’ Ismael ‘El perro del mal’ Ixdit Aitxi Vega Melchor (Ixdit Vega) Javier Guadalupe Lara Badillo ‘La chuleta metalera’ Jhoana Jazmín Bernal Tapia (Jazmín Bernal) Julio Vázquez Lancer (Bruno Bautista) Lourdes Cruz Yáñez ‘Lula’ Luis Alfonso Ramos Castillo María del Carmen Fuentes León (Carmen Fuentes) María del Carmen Ramos Calderón Nahieli Jácome Vargas ‘Nash’ Nora Pablo Ricardo Cendejas Hernández

Antrax y Carmen abandonaron el show por cuestiones de salud, mientras que el resto fue eliminado por no cumplir con las expectativas de los jueces. Estos son los cocineros que quedan y quienes participarán en la gran final:

Ixdit

Flor

Lancer

Claudia

El primer lugar obtendrá un premio económico de 2 millones de pesos, además de un trofeo que lo reconoce como el ganador de la temporada.

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Finalistas de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Por qué se dice que hay fraude dentro de ‘MasterChef México 24/7’?

Desde el comienzo de ‘MasterChef México 24/7’, han surgido acusaciones de presunto fraude y favoritismos. A través de redes sociales, se filtraban videos de ciertos participantes que, al parecer, rompían las reglas durante los retos.

También se llegó a decir que supuestamente la producción “protegía” a Daniela Parra. Algunos internautas afirmaban que la joven no era una buena cocinera, pero que seguía en el reality por la visibilidad que podía dar.

Y es que recordemos que la joven es hija de Héctor ‘N’, conductor que actualmente se encuentra en prisión por el delito de corrupción de menores en contra de su hija, Alexa.

Ahora, está surgiendo el rumor de que, supuestamente, Lancer, uno de los finalistas, es familiar del chef Poncho Cadena, uno de los jueces. La teoría apunta a que, supuestamente, llegó hasta la final con ayuda del experto en cocina. Incluso se especula que podría ser el ganador de la temporada.

“¡Ya se supo todo! Lancer es sobrino de Poncho Cadena y la modelo lombricienta Michelle, sobrina también de Christian Lara Malacara, titular de HECHOS, así o más marcado el sesgo de nepotismo en #MasterChefMx”, expresó un internauta.

Ya se supo todo!! Lancer es sobrino de Poncho Cadena y la modelo lombricienta Michelle, sobrina también de Christian Lara Malacara, titular de HECHOS así o más marcado el sesgo de nepotismo en #MasterChefMx pic.twitter.com/OoL74Uxnio — MINE (@MINE21594956) August 28, 2026

¿Lancer y el chef Poncho Cadena, juez de ‘MasterChef México 24/7’ son familia?

Cabe señalar que, al menos hasta el momento, no hay nada que confirme que realmente Lancer y el chef Poncho Cadena son familia. Y es que el crítico no suele hablar mucho sobre sus allegados, por lo que se desconoce si tiene hermanos. Tal solo se sabe que está comprometido con la cantante Litzy, tiene dos hijos de una relación anterior y es hijo de Ignacio Cadena, un chef muy reconocido.

Por otro lado, Bruno Alonso Bautista Quintero, nombre real de Lancer, tampoco ha hecho muchas declaraciones sobre su familia. Tan solo se ha limitado a decir que tiene dos hermanas.

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