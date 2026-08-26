Masterchef 24/7: ¿Participante sale del reality? En semana final, habitante intentó “abrir” la puerta | VIDEO

Ya inició la recta final de MasterChef 24/7, y a solo unos días de que termine el reality de TV Azteca, un curioso momento se vivió, cuando cámaras captaron a una participante en un momento de presunto estrés, y aseguran que quería abandonarlo. ¿Por qué?

¿Participante de MasterChef México 24/7 abandona el reality? / Redes sociales y canva

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7 en la semana final?

Son solo cinco participantes que todavía permanecen en la competencia de MasterChef 24/7 en esta semana final. Luego de que Julio fuera eliminado el pasado domingo 23 de agosto, la competencia se tensó aún más.

Los cocineros que están presentes en la cocina más famosa del país hasta HOY 26 de agosto son:



Lancer,

Flor,

Ixdit,

Michelle y,

Claudia.

Internautas se preocuparon aún más cuando una de las participantes que continúan en la competencia, actuó de una extraña manera, tras una dinámica “sorpresa” de los chefs. ¿Qué sucedió?

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MasterChef 24/7, semana final / IG: masterchefmx

¿Quién es el participante de MasterChef 24/7 que presuntamente intentó “abandonar” el reality?

Se trata de Michelle Malacara, participante de MasterChef 24/7 que terminó protagonizando un extraño momento dentro de las instalaciones del programa.

En un video que ya circula en redes sociales, se nota “angustiada” y “preocupada” a Michelle, incluso mencionan que intenta abrir la puerta o tener contacto con el exterior, situación que podría tener una repercusión.

Usuarios en redes sociales han especulado acerca de lo ocurrido con Michelle. Por un lado, algunos creen que fue un ataque de ansiedad, pero otros aseguran que fue algo para llamar la atención de la producción y hasta un “berrinche”.

¿Qué más se sabe al respecto?

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Michelle en graves problemas en el Mundo #MasterChefMx ataque de ansiedad? Se quiere ir? Ya le dijeron que se hizo viral su apellido “N”? Se frustró porque justo cuando sube… nadie se va? pic.twitter.com/S83LbaPnlx — Jaime Sandoval 🧑🏽‍💻 (@santaraja_) August 26, 2026

¿Por qué Michelle Malacara habría querido abandonar MasterChef 24/7?

Aún no se ha confirmado si Michelle Malacara quería abandonar MasterChef 24/7, lo que sí se sabe es que los chefs que encabezan el programa hicieron un cambio en la dinámica.

El pasado domingo se anunció que en la semana final saldrían eliminados dos participantes, es decir, tanto el martes 25, como el jueves 27 de agosto, habría reto de eliminación.

El martes 25 de agosto, tras terminar el reto, el Chef Herrera anunció que NO habría participante eliminado, y que todos siguieran preparándose para lo que venía. Esto, según la opinión de internautas, pudo causar la molestia de Michelle:



“Está haciendo coraje porque nadie se fue”,

“Haciendo berrinche. Es solo una niñita malcriada” y,

“Total, ya el jueves se va”.

La producción del programa no ha hablado de lo que pasó con Michelle Malacara, quien tuvo un ‘shippeo’ con Lancer durante el reality. ¿Sí se enojó?

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