¿Hay cucarachas en MasterChef México? Video de Lancer y Michelle desata revuelo en redes por inesperado momento

La transmisión 24/7 de MasterChef México sigue regalando momentos que nadie esperaba. Esta vez no se trató de una polémica, una pelea o un nuevo romance, sino de la inesperada aparición de una cucaracha dentro de la casa de los participantes, situación que tomó por sorpresa a Michelle y Lancer, una de las parejas más comentadas de la temporada.

El momento fue captado por las cámaras del reality y rápidamente llamó la atención de los seguidores de MasterChef México 2025, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales ante la peculiar escena protagonizada por los concursantes.

Mira: Daniela Parra sufre crisis de salud en ‘MasterChef México 24/7’, ¿abandona el reality?: “Vámonos”: VIDEO

¿Cómo apareció una cucaracha en la cocina de MasterChef México 2026?

Desde que MasterChef México adoptó el formato de transmisión 24/7, los espectadores han podido conocer más de cerca la convivencia diaria de los concursantes. Ya no solo se observa lo que ocurre en la cocina, sino también los momentos que viven dentro de la casa.

Gracias a esta dinámica se han descubierto romances, diferencias entre participantes, amistades inesperadas y situaciones que antes permanecían fuera de cámara. Precisamente durante uno de esos instantes cotidianos ocurrió el episodio que ahora genera conversación.

Michelle y Lancer se encontraban compartiendo un momento de cercanía en su habitación cuando algo llamó la atención del concursante. De pronto, mientras observaba el piso, interrumpió la conversación al detectar un pequeño visitante que se desplazaba por la habitación.

Lee: ¿Fraude en MasterChef México 24/7? Exparticipante lanza inesperada revelación sobre el reto de eliminación

¿Qué dijeron Michelle y Lancer al ver la cucaracha en MasterChef México?

La reacción de ambos concursantes quedó registrada en un video compartido por las cuentas oficiales de MasterChef México, donde puede verse el instante exacto en que descubren al insecto.

Mientras Michelle observaba hacia otro lado, Lancer notó algo extraño y lanzó la pregunta que dio inicio a la escena: "¿Qué es eso?”, preguntó.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Michelle reaccionó sorprendida y respondió:

“Es una cucaracha ¿de dónde salió?” Michelle

La presencia del insecto generó nervios y curiosidad entre los participantes, quienes siguieron observando su recorrido por la habitación.

Aunque la aparición de la cucaracha provocó un momento de tensión, Lancer intentó tranquilizar a Michelle de una manera muy peculiar y fiel a su personalidad.

Con seguridad y tratando de restarle importancia a la situación, el concursante le dijo:

“Tranquila, aquí está tu Papi Riqui, no pasa nada”. Lancer

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Segundos después, aprovechó el nerviosismo del momento para hacerle una broma a su compañera, fingiendo que una de esas temidas cucarachas voladoras se lanzaba contra ella.

La reacción provocó carcajadas y convirtió el instante en uno de los más comentados por los seguidores del programa.

Mira: ¿MasterChef México 24/7 estrena romance? Leslie Gallardo pone nerviosa a uno de los chefs: “No me veas así

¿Michelle y Lancer son la pareja favorita de MasterChef México 2026?

Michelle y Lancer se han convertido en una de las historias favoritas de la temporada. Ambos protagonizaron el que muchos consideran el primer romance de esta edición.

Desde las primeras semanas comenzaron a mostrarse cada vez más cercanos. Los espectadores notaron rápidamente la química entre ambos y no tardaron en aparecer las muestras de cariño frente a las cámaras.

Besos, abrazos, arrumacos y largas conversaciones han sido parte de la convivencia que comparten dentro de la casa. Por ello, cualquier escena en la que aparecen juntos suele generar gran interés entre los seguidores de MasterChef México, quienes se mantienen atentos a cada paso de la relación.