Exintegrante de MasterChef México 24/7 perdió 132 kilos y aún así sufre bullying: “Mi físico no es el correcto”

Lamentablemente, Luis Ramos se convirtió en el decimocuarto eliminado de MasterChef 24/7, y se quedó a un eslabón de llegar al top 10 de los mejores cocineros. El exparticipante se sinceró al externar la razón por la que una parte del público le tiró mensajes de odio. Lo atacaron por su forma de ser, tanto mental como físicamente.

“Desde que inicié en las redes sociales, siempre he tenido hate. Estoy acostumbrado a recibir comentarios positivos y negativos. Estos últimos son porque no soy el estereotipo promedio. Es decir, no tengo el cuerpo, el color o las facciones. Además, me critican por mi orientación (sexual)”. Luis Ramos

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Luis Ramos, exparticipante de MasterChef México 24/7, sufre bullying por su sobrepeso. / Fotos: Cortesía TV Azteca e IG @masterchefmx

¿Cuáles son los principales ataques que recibe Luis Ramos, exparticipante de MasterChef México 24/7?

En su mayoría, los ataques que recibe se enfocan en el físico. “Los comentarios me dicen que por qué me creo tanto si no tengo nada para creerme, o por qué me siento seguro, si mi físico no es el correcto. Es un tema de estereotipos. Hoy en día vivimos en una sociedad que tiene estándares (de belleza). Soy el primer personaje que llega a estos medios sin ser el típico blanquito, guapito o güerito”.

Luis reveló haber sido bulleado en el pasado, por lo que buscó ayuda profesional. “Toda mi vida se ha basado en el bullying. Hay mucha gente que vive en la frustración. En su momento me afectó. Tomé terapia y fue un proceso de aprendizaje. Me di cuenta de que en mi infancia siempre fui una persona introvertida. Evitaba lugares concurridos por miedo a ser señalado. Ahora ya sané y ya no me importa”.

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Luis Ramos, exparticipante de MasterChef México 24/7, se colocó una manga gastrica antes del reality. / Fotos: Cortesía TV Azteca e IG @masterchefmx

Así enfrenta Luis Ramos, exparticipante de MasterChef México 24/7 los ataques constantes a su físico

Su mayor arma ante los ataques constantes fue no guardar silencio. “Cuando se sufre bullying y te quedas callado, la gente se aprovecha de eso. En cambio, si comienzas a poner límites, las cosas cambian. Por ejemplo, les he dicho: ‘Yo estoy gorda, pero tú estás chimuelo’. Ahí es donde a las personas ya no les gusta. La gente es doble moral”.

Platicó que, antes de ingresar a MasterChef 24/7, se sometió a un procedimiento estético con el que bajó más de 100 kilos. “Ya tengo una manga (gástrica). Me la puse antes de entrar al reality. Antes me veían más llenito. Al principio pesaba 252 kilos y actualmente estoy en 120. No he tenido chance de hablar con el bariatra. En estos días lo haré. Quiero ser un chico de operaciones y esa es una de mis metas. Lo primero que haré será cortarme los cueros. Eso es lo más fundamental. A lo mejor el próximo año”.

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Luis Ramos, exparticipante de MasterChef México 24/7, así lucía antes de perder más de 100 kilos. / Fotos: Cortesía TV Azteca e IG @masterchefmx

¿Cuáles son las razones detrás del sobrepeso de Luis Ramos, exparticipante de MasterChef México?

Narró que su sobrepeso conlleva una serie de padecimientos. “El peso es un conjunto de todo y una bola de nieve. Se me juntaron la depresión, y problemas de cortisol y de tiroides. Afortunadamente ya estoy controlado y regularizado”.

Le respondió a quienes lo señalaron por aparentemente dormir mucho dentro del reality. “A veces me criticaron por dormir muchas veces, pero lo que nadie sabe es que parte los efectos de una manga gástrica es que el cuerpo deja de recibir ciertos alimentos y, por lo tanto, deja de recibir varios nutrientes. Llevo 5 meses sin consumir carne. Mi estómago se hizo muy chico. Ya como cantidades muy pequeñas”.

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Luis asegura que dormía mucho en MasterChef México 24/7 por la manga gástrica. / Fotos: Cortesía TV Azteca e IG @masterchefmx

Luis Ramos habla del supuesto favoritismo en MasterChef México 24/7

Sobre si había favoritismo por parte de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, sorprendió con su respuesta. “Nunca noté favoritismo por parte de ellos. Sin embargo, en la clase sí lo había. La chef Isabel lo fomentaba. Por eso nunca me gustó su clase. No dudo que sea una gran chef, solo que jamás fue neutral. Por cualquier cosita nos regañaba a Emmanuel (Chiang), Daniela (Parra), Carmen, Michelle y a mí”.

Sobre su eliminación: “De acuerdo con lo que me dijeron (los chefs), no hice un equilibrio entre mar y tierra. En mi platillo resaltó más el mar. Básicamente, fue por eso. Los sabores y la cocción estaban. A lo mejor me faltó integrar más carne, para equilibrar el sabor. Me fui con un plato que no fue tan malo. No me arrepiento de nada”, concluyó.

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