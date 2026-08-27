Acusan a participante de MasterChef 24/7 de presuntamente agredir a “abuelitas” y buscarán VIDEOS para comprobar

En la semana final de Masterchef 24/7, otra polémica se cocina pero ahora en redes sociales. Una finalista es acusada entre internautas de actitudes agresivas y hasta de presuntamente tener enfrentamientos con personas de la tercera edad. ¿Qué se sabe al momento?

Participante de MasterChef 24/7 acusada de agredir en la calle / Redes sociales y canva

¿Qué participantes están en la semana final de MasterChef 24/7?

La recta final de MasterChef 24/7 ya comenzó y únicamente cinco participantes continúan en la lucha por mantenerse dentro de la competencia. Tras la eliminación de Julio, ocurrida el pasado domingo 23 de agosto, la tensión entre los concursantes aumentó considerablemente.

Hasta este 27 de agosto, los cocineros que siguen en la llamada cocina más famosa del país son:



Lancer,

Flor,

Ixdit,

Michelle y

Claudia.

Sin embargo, ahora es fuera de las paredes de la cocina más famosa del país que señalan a una de las finalistas como una persona presuntamente “agresiva”. ¿Por qué? Te contamos aquí.

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MasterChef 24/7, semana final / IG: masterchefmx

¿Quién es la participante de MasterChef 24/7 acusada de presuntamente agredir “ancianas”?

La controversia sobre Michelle Malacara no se detiene, luego de presuntamente querer “abandonar” MasterChef 24/7, ahora es acusada de agredir a una persona mayor en las calles.

Esto surgió a partir de una publicación hecha por la cuenta de X "@chris_fdez1584", quien mediante dos fotografías, muestran el momento en el que supuestamente aparece Michelle atacando a una persona:

En los últimos días de #MasterChefMx esta saliendo la melcocha de la cloaca, Michito es una loquilla, está cañona esta mujer. X: @chris_fdez1584

Aunque no se sabe el contexto exacto de la situación, muchos afirman que estas actitudes se han visto en Masterchef 24/7, desde su relación con Lancer, hasta ciertos enojos que ha mostrado.

Cabe señalar que no se ha confirmado que, en efecto, la de las fotos sea Michelle Malacara, por lo que aún todo se mantiene como un rumor de redes sociales.

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En los ultimos dias de #MasterChefMx esta saliendo la melcocha de la cloaca, Michito es una loquilla, esta cañona esta mujer pic.twitter.com/DyVenudNbg — Armando Jimenez (@chris_fdez1584) August 27, 2026

¿Michelle Malacara confirmó haber agredido a una persona mayor?

Michelle Malacara se mantiene en la competencia dentro de MasterChef 24/7, por lo que no sabe lo que está sucediendo afuera, en torno a esta polémica que la incluye.

Paralelamente, la funa para ella continúa entre internautas, pues sí creen que Michelle ha sido protagonista de momentos similares:



“ La debieron sacar hace mucho ”,

”, “ También le gusta agredir ancianas ”,

”, “ Si hay fotos, hay video, tocará buscarlo ” y,

” y, “ Desde la primera semana se les dijo que ella era golpeadora de señoras, si no mal recuerdo, fue en MTY ”.

Incluso, Michelle Malacara reveló haber visto a dos participantes de MasterChef 24/7 dándose besos a escondidas de los demás, en una polémica que también la envolvió en redes.

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