¿Federica Quijano se casará con Vanessa Rodríguez? La cantante de Kabah rompe el silencio sobre posible bodorrio

El amor sigue sonriendo para Federica Quijano y Vanessa Rodríguez. La integrante de Kabah está por celebrar su primer aniversario de pareja y, aunque asegura que todavía no existe una fecha definida, confesó que la idea de una boda ya no le parece descabellada. La cantante se mostró ilusionada con esta etapa de su vida, en la que ha encontrado estabilidad sentimental y una familia ensamblada que la respalda.

Mira: Federica Quijano revela que su novia tiene enfermedad incurable, ¿corre riesgo de contagio?

Federica Quijano presume a su novia Vanessa Rodríguez / Redes sociales

¿Federica Quijano y Vanessa Rodríguez planean casarse próximamente?

La relación entre Federica Quijano y Vanessa Rodríguez atraviesa uno de sus mejores momentos. A pocos días de cumplir un año juntas, la integrante de Kabah reveló que no cierra la puerta a una boda en el futuro.

Aunque aclaró que por ahora no existen preparativos ni compromisos formales, la cantante reconoció que la idea del matrimonio ya ha pasado por su mente.

“Pues la verdad es que nunca lo había pensado ni nada y la verdad es que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?”, comentó Federica cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar al altar con Vanessa Rodríguez.

Lee: Federica Quijano confiesa por qué ocultó su noviazgo con Vanessa Rodríguez y cómo ha logrado mostrarse

Ella es Vanessa Rodríguez, novia de Federica Quijano, quien se declaró bi / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Rodríguez y cómo nació su historia de amor con Federica Quijano?

Uno de los detalles que más llamó la atención es que Vanessa Rodríguez admiraba a Federica desde que era adolescente. Lo que comenzó como una admiración terminó convirtiéndose en una historia de amor real.

Vanessa confesó que la cantante de Kabah fue durante años su amor platónico y que jamás imaginó que algún día compartirían una relación sentimental:

“La admiro muchísimo, me encanta, o sea, me encanta desde que yo estaba muy chavita, desde los 16 años es mi amor platónico” Vanessa Rodríguez

La pareja también recordó cómo comenzó oficialmente su romance. Según contaron, la propuesta fue completamente espontánea y ocurrió en un aeropuerto: “¿Quieres ser mi novia?”, recordó Federica. Vanessa confirmó entre risas: “Tal cual. En el aeropuerto, así”.

Mira: María José habla del amor de Federica Quijano y Vanessa Parés: ¿Hay distancia?

Federica Quijano revela que su novia, Vanessa Rodríguez Parés tiene esclerosis múltiple. / Redes sociales

¿Cómo es la familia que han formado Federica Quijano y Vanessa Rodríguez?

Más allá del romance, ambas han logrado integrar a sus familias. Federica Quijano es madre de dos hijos, mientras que Vanessa Rodríguez tiene tres hijos. La cantante explicó que todos forman parte de una dinámica familiar cercana y que los hijos son una pieza fundamental en su relación.

“Son parte de nuestra vida. Ella tiene tres hijos también. Somos una familona” Federica Quijano

La artista también destacó el importante papel que ha tenido su hija, quien desde el principio respaldó su felicidad y la apoyó en el terreno sentimental: “(Mi hija) apoya, me apoya desde siempre. Fue la primera alcahueta que tuve”, relató con humor.

Federica Quijano se sinceró sobre su orientación sexual en el programa de YouTube “Pipiris Nights” junto a su hermano Apio Quijano. / IG

¿Qué proyecto prepara Federica Quijano tras su regreso a la actuación?

Mientras disfruta de su vida personal, Federica Quijano también celebra nuevos retos profesionales. La cantante confirmó que regresará a la actuación gracias a la invitación de Eréndira Ibarra para participar en la serie “Detrás del telón”.

La integrante de Kabah reconoció sentirse emocionada por volver a los foros después de un tiempo alejada de los sets de grabación: “Estoy muy contenta, estoy emocionada de regresar a la actuación con este personaje, después de la invitación de Eréndira Ibarra para participar en Detrás del telón”, compartió.

En la producción interpretará a Mónica, directora de una escuela, un personaje que asegura le conquistó desde el primer momento.

“Mi personaje es una maravilla, yo soy la directora de la escuela, es Mónica y que el personaje me encantó” Federica Quijano

Por ahora, Federica Quijano disfruta plenamente de su relación con Vanessa Rodríguez, de la unión entre sus familias y de esta nueva etapa profesional. Aunque todavía no hay anillo ni fecha de boda, la cantante dejó claro que el amor va viento en popa y que la posibilidad de llegar al altar está más abierta que nunca.