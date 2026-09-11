Alexis Ayala presume mensajes con su nueva novia tras inesperada confesión de su ex, Cinthia Aparicio: FOTO

Luego de que Cinthia Aparicio confesara que Alexis Ayala conoció a su nueva pareja a través de ella, el actor se dejó ver más que enamorado de su ‘compañera de vida’ con románticos mensajes en redes a menos de un año de su divorcio. ¿Ya los viste? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Alexis Ayala causa reacciones tras confirmar su nueva relación. / IG: @alexisayala

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre la nueva novia de Alexis Ayala?

Desde que Alexis Ayala confesó que tiene una nueva compañera de vida tras su divorcio de Cinthia Aparicio, las reacciones por parte de amigos y colegas no se hicieron esperar. Una de las que no tardó en romper el silencio fue su exesposa, quien hizo una revelación inesperada.

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, la actriz de melodramas como ‘Mi rival’ y ‘Juegos de amor y poder’ le envió sus mejores deseos a Ayala y confesó que la ahora pareja se conoció a través de ella:

“A Marietta, la señora, yo la conozco; de hecho, yo los presenté, por si no se sabían. Yo los presenté hace unos años. Yo a ella le mandaba mis bolsas que ya no quería porque ella se dedica a la venta de bolsas, entonces por eso se conocen. Me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor”. Cinthia Aparicio

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Alexis Ayala presume a su nueva ‘compañera de vida’. / Mezcalent, redes sociales.

¿Cómo se conocieron Alexis Ayala y su nueva pareja, según el actor?

Cabe mencionar que, cuando Alexis Ayala presentó a su nueva novia, confesó que la conocía desde hace algunos años, pero su comunicación solo había sido a través de mensajes y llamadas, situación que cambió hace unos meses:

“Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio; hicimos algo de negocios juntos, todo vía telefónica; no nos conocíamos en persona. Nos conocimos en persona realmente hace un par de meses”, contó el ‘villano de melodramas’ tras asegurar sentirse en paz con su nueva pareja, a quien elige llamar ‘compañera de vida’.

“Ya tengo una nueva compañera en mi vida; no es una nueva pareja, es una compañera que me está dando una paz que no había yo sentido en mucho tiempo porque tenemos cosas muy afines y pláticas que yo nunca había tenido en mi vida”. Alexis Ayala

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Alexis Ayala conocía a su actual pareja desde hace 4 años. / Mezcalent, Canva

Así presumen su amor Alexis Ayala y su nueva pareja a través de redes sociales

En medio de las reacciones que ha despertado la nueva relación de Alexis Ayala a solo unos meses de su divorcio de Cinthia Aparicio, el exhabitante de La casa de los famosos México se dejó ver muy feliz junto a su novia Marrieta.

“Llegada especial, ¿con cuál me quedaré?”, escribió Marietta junto a un video en el que presume una de las nuevas bolsas que llegó a su negocio, pero también se deja ver feliz junto al actor de melodramas. En respuesta, Ayala colocó: “Quédate con los dos, yo ya me quedé”.

Su intercambio de románticos mensajes emocionó a los seguidores de ambos, quienes celebraron que estén juntos con comentarios como: “Súper, bonita pareja”, “Amo verte feliz” y “Me sentí en una telenovela”.

Por el momento, Alexis Ayala y su nueva novia no han dado más declaraciones de su relación, pero ya comienzan a dejarse ver juntos en redes y eventos públicos.

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