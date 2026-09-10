Cinthia Aparicio rompe el silencio y confiesa que ¡ella le presentó su nueva novia a Alexis Ayala!

Luego de que Alexis Ayala confesara que tiene una nueva compañera de vida tras su divorcio de Cinthia Aparicio, la actriz se sinceró sobre el nuevo romance de su ex a través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram. ¿Ella los presentó? ¡Te contamos los detalles!

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Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre la nueva pareja de Alexis Ayala. / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su nueva ‘pareja’ a menos de un año de su divorcio de Cinthia Aparicio?

Tras la inesperada participación de Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2026, el actor de ‘Lo que la vida me robó’ fue captado por la prensa con una misteriosa mujer en los foros del reality. Sin titubeos, Ayala confesó que se trataba de una nueva compañera de vida, a quien eligió no llamar ‘pareja’.

“Ya tengo una nueva compañera en mi vida; no es una nueva pareja, es una compañera que me está dando una paz que no había yo sentido en mucho tiempo porque tenemos cosas muy afines y pláticas que yo nunca había tenido en mi vida”. Alexis Ayala

Desde antes de aparecer junto a su nueva compañera de vida, Ayala aseguró estar abierto al amor tras casi tres años casado con Cinthia Aparicio. “Claro que quiero viajar con alguien y que me hagan el amor y de comer, y que yo pueda hacerle el amor y de comer, y pasármela bien”, enfatizó.

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Alexis Ayala estrena romance tras divorcio de Cinthia Aparicio. / Mezcalent, Canva

¿Quién es la nueva novia de Alexis Ayala? Así se dejaron ver juntos en LCDLFM 2026

Alexis Ayala presumió a su nueva novia en su reciente participación en La casa de los famosos México 2026; de acuerdo con el actor, se trata de una mujer con la que tiene contacto desde hace algunos años, pero fue hasta hace unos meses cuando se conocieron.

“Muy contento, la vida es para vivirse y para darte oportunidades; yo tengo todo el derecho. Se llama Marietta, estoy muy, muy feliz”. Alexis Ayala

Aunque el actor de melodramas como ‘Si nos dejan’ y ‘Amar a muerte’ aseguró que no se trata de una nueva pareja, sino de una compañera, resaltó el significado que tiene en su vida y la paz que le ha brindado. “Hay una madurez, hay una mujer entera y, como dicen en AA, solo por hoy”, sentenció.

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Alexis Ayala presume a su nueva ‘compañera de vida’. / Mezcalent, redes sociales.

¿Cómo reaccionó Cinthia Aparicio al nuevo romance de Alexis Ayala?

Ante el anuncio de Alexis Ayala sobre su nueva pareja, Cinthia Aparicio se pronunció al respecto ante las múltiples preguntas sobre el tema que llegaron a su Instagram. De acuerdo con la actriz, la ‘compañera de vida’ de su ex es una mujer que conoce e incluso ella los presentó.

“A Marietta, la señora, yo la conozco; de hecho, yo los presenté, por si no se sabían. Yo los presenté hace unos años. Yo a ella le mandaba mis bolsas que ya no quería porque ella se dedica a la venta de bolsas, entonces por eso se conocen. Me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor”. Cinthia Aparicio

Por otra parte, resaltó que le da ‘muchísimo gusto’ que Alexis Ayala esté enamorado y se dé una nueva oportunidad. “Me encanta. A esta vida se vino a ser felices, a estar en paz, y si ellos son felices, Diosito los bendiga, les deseo lo mejor”, concluyó.

Hasta ahora, Alexis Ayayala no ha reaccionado a las recientes declaraciones de su ex sobre su nueva pareja, quien mantiene gran parte de su información fuera del ojo público.

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