Cinthia Aparicio rompe en llanto al compartir importante mensaje ¿para Alexis Ayala?: “Hoy no estoy bien”

Después de que Cinthia Aparicio fuera captada junto a un misterioso hombre tras confirmar su divorcio de Alexis Ayala, la actriz se mostró vulnerable en redes al compartir un importante mensaje sobre el bienestar emocional. ¿Se lo dedicó a su ex? ¡Te contamos todos los detalles!

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Cinthia Aparicio se muestra vulnerable en redes. / IG: cinthiapricio

Así se dejó ver Cinthia Aparicio con un misterioso hombre, ¿es su nueva pareja?

Antes de que Cinthia Aparicio rompiera en llanto, la actriz de ‘Juegos de amor y poder’ fue captada en una plaza comercial junto a un misterioso hombre, imágenes que desataron sospechas sobre un posible noviazgo de Aparicio.

En el breve clip que circula en redes se observa que la intérprete de melodramas recorre distintos puntos del lugar, pero en ningún momento realiza una muestra de afecto. Sin embargo, el clip fue suficiente para que se desataran especulaciones.

Cabe señalar que, tras los rumores, la identidad del hombre con el que fue vista Cinthia Aparicio sigue siendo desconocida. Además, semanas atrás, la joven actriz aseguró estar enfocada en su trayectoria profesional.

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Cinthia Aparicio se muestra vulnerable en redes tras rumores de una nueva relación. / Mezcalent

¿Por qué Cinthia Aparicio rompió en llanto a través de una foto en sus redes?

Después de que Cinthia Aparicio borró todo rastro de Alexis Ayala, sorprendió a propios y extraños al compartir un emotivo mensaje junto a una fotografía en la que aparece llorando. De acuerdo con la actriz de ‘El amor invencible’, busca que conozcan su parte vulnerable.

“No es de un día bonito... es de uno de esos días en los que simplemente no podía más.Este último tiempo me ha tocado cerrar ciclos, reconstruirme, volver a empezar y aprender a conocerme desde otro lugar”. Cinthia Aparicio

De acuerdo con la intérprete, aunque la mayor parte del tiempo está viajando, arreglada y sonriendo, existe una versión que también “se cansa, duda, llora y está aprendiendo a poner límites y elegirse”.

“Hoy creo que ser fuerte también es poder decir: esto me dolió, esto me está costando, hoy no estoy bien, hoy no tengo todas las respuestas... y está bien.Estoy aprendiendo que sanar no significa dejar de sentir. Significa dejar de abandonarme mientras siento”. Cinthia Aparicio

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¿Cinthia Aparicio envió mensaje a Alexis Ayala tras mostrarse vulnerable?

Al final de su mensaje, Cinthia Aparicio aseguró que el objetivo de hacer dicha publicación es brindar un espacio seguro en el que también puedan sentir que es válido reconstruirse y empezar de cero, por lo que en ningún momento mencionó a su expareja, Alexis Ayala.

Hasta ahora, el exhabitante de La casa de los famosos México no se ha pronunciado sobre la reciente publicación de la actriz, pero se mantiene activo en sus redes con reflexiones tras haber atravesado una infección en sus ojos.

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